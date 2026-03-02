Desde el sábado, más de 7.000 vuelos se han visto afectados por los ataques entre EEUU, Israel e Irán

La ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra la cúpula dirigente iraní ha desencadenado una reacción inmediata en los mercados internacionales, especialmente en el sector aéreo mundial. Las represalias de Teherán, que incluyeron el lanzamiento de misiles hacia países vecinos, provocaron la cancelación de cientos de vuelos y el cierre temporal de tres de los aeropuertos más transitados de la región: Doha, Dubái y Abu Dabi. Los dos aeropuertos emiratíes sufrieron además daños directos, lo que agravó la interrupción del tráfico aéreo.

Según informa The Guardian, con datos de la plataforma de seguimiento FlightAware, a primera hora del lunes, ya se habían cancelado 1.239 vuelos, una cifra que irá en aumento teniendo en cuenta que el sábado afectó a 2.800 vuelos y a 3.156 el domingo.

El impacto global esta siendo masivo, teniendo en cuenta que las tres grandes aerolíneas del Golfo -Qatar, Emirates y Etihad- transportan habitualmente a unas 90.000 personas al día, cifra que podría duplicarse al sumar al resto de operadores internacionales.

La guerra afecta a las principales aerolíneas mundiales

Según informa Forbes, el impacto bursátil fue fulminante. Las acciones de Singapore Airlines cayeron un 4,5 %, mientras que Qantas retrocedió un 5,4 % y Cathay Pacific un 2,8 %. Japan Airlines, una de las principales aerolíneas del país, registró un descenso del 5,6 %. Singapore Airlines anunció la cancelación de 16 vuelos en la ruta Singapur-Dubái entre el 28 de febrero y el 7 de marzo, y su filial de bajo coste Scoot suspendió temporalmente la conexión con Yeda, en Arabia Saudí.

En España, la operatividad en los aeródromos españoles se encuentra bajo mínimos debido a la crisis desatada por el ataque iraní en la región del Golfo Pérsico, que ha obligado al cierre de los principales centros de conexión internacionales. Air Europa anunció la suspensión de sus vuelos a Tel Aviv (Israel) de manera temporal hasta este martes, 3 de marzo, con la intención de evaluar la operativa a partir del día 4, "priorizando en todo momento la seguridad de sus pasajeros y tripulación". Además, ha flexibilizado su política de cambios para facilitar alternativas a los pasajeros afectados.

Por su parte, Iberia, quien vuela a Doha (Qatar), mantiene suspendidos los vuelos a este destino hasta este lunes, pendiente de revisar la información y actualizar el estado de sus vuelos.

El resto de aerolíneas europeas que vuelan a la zona, como Lufthansa, British Airways, Wizz Air o ITA Airways, también han tomado medidas similares.

La reacción fue inversa en el sector de defensa, que vive un auge sostenido por el incremento global del gasto militar: Mitsubishi Heavy Industries subió un 3,6% y ST Engineering un 3,4%, según el citado medio de información financiera.

Miedo a los ataques informáticos desde Irán

Este deterioro económico inmediato se produce en paralelo a un fenómeno que preocupa especialmente a gobiernos y empresas occidentales: la creciente actividad ciberterrorista vinculada a Irán tras el descabezamiento de su estructura de mando.

La muerte de buena parte de la cúpula iraní ha dejado estas operaciones sin supervisión central. Forbes ha entrevistado a Kathryn Raines, excolaboradora de la NSA y responsable de inteligencia de amenazas en Flashpoint, quien advierte que las próximas horas serán de “extrema volatilidad”, con grupos que se coordinan en Telegram y Reddit y actúan por iniciativa propia.

Forbes también ha hablado con Brian Carbaugh, cofundador y director ejecutivo de la firma de seguridad basada en inteligencia artificial Andesite y exdirector del Centro de Actividades Especiales (SAC, por sus siglas en inglés) de la CIA, quien subraya que Irán ha demostrado una notable resiliencia, esperándose que "siga desplegando sus formidables capacidades cibernéticas ofensivas, además de otros aspectos de su poder nacional, como sus misiles y sus aliados armados en todo el mundo".

Para las empresas estadounidenses y europeas, el riesgo ya no depende de decisiones estatales, sino de la iniciativa de actores autónomos. “Está en manos de un hacker de 19 años en una sala de Telegram”, resume Raines.

Para este experto, “la República Islámica siempre se ha enorgullecido de las capacidades cibernéticas de sus servicios de seguridad”, por lo que es es improbable que ese orgullo desaparezca con la pérdida de altos mandos, y podría intensificarse a medida que se reducen las opciones, concluye.