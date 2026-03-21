Juan Salinas 21 MAR 2026 - 07:00h.

Niddo es una app diseñada para coordinar agendas, gastos y comunicación entre los adultos que cuidan de los niños

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La vida familiar se ha vuelto más compleja que nunca. Dos trabajos, agendas saturadas, actividades extraescolares, médicos, gastos compartidos y, en muchos casos, varios hogares implicados en la crianza. En ese contexto, coordinar la vida de los hijos puede convertirse en un desafío logístico diario.

De esa realidad nace Niddo, una aplicación diseñada para centralizar la organización familiar en un único espacio digital. Su objetivo es simple pero ambicioso: reducir la carga mental de los padres y facilitar la coordinación entre todos los adultos que participan en el cuidado de los niños. Detrás de esta iniciativa está Laia Palà, su creadora, que detectó de primera mano la complejidad que supone reorganizar una familia en la actualidad.

“La idea de Niddo nace a partir de una situación muy cercana que viví: la separación de una pareja con un niño pequeño. Al observar su día a día me di cuenta de algo que muchas veces no se ve desde fuera: la enorme complejidad logística, emocional y organizativa que implica reorganizar una familia”, explica Laia en una entrevista con 'Informativos Telecinco'.

En ese momento se hizo evidente una realidad cada vez más común: cuando una familia cambia de estructura, también cambia la forma de organizar la vida diaria.

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“De repente aparecen dos casas, dos agendas, decisiones compartidas sobre colegio, médicos o actividades… y al mismo tiempo un niño que necesita estabilidad. Coordinarse no es fácil. Incluso con la mejor voluntad, los padres que ejercen la coparentalidad no tienen ‘los cerebros conectados’. Cada uno tiene su rutina, su calendario, su memoria y su forma de gestionar la información”, dice Laia.

Cada año miles de familias reorganizan su estructura. "En España se registran más de 80.000 divorcios al año y en más de la mitad de los casos hay hijos menores implicados”, apunta.

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La organización familiar se ha vuelto mucho más compleja que hace unas décadas. Por ello, desde el principio Laia tuvo muy claro que Niddo no podía diseñarse pensando en un único modelo de familia, porque “la realidad hoy es mucho más diversa". "Estudié otros modelos familiares: familias reconstituidas, monoparentales o con varios cuidadores implicados”, destaca.

El problema de la carga mental familiar

Hoy la vida familiar se sostiene sobre una enorme cantidad de información: “Los padres tienen que coordinar colegios, actividades, gastos, médicos, conciliación laboral… y muchas veces toda esa información está dispersa entre mensajes, correos, calendarios o conversaciones sueltas. Eso genera carga mental, malentendidos y, en algunos casos, conflictos innecesarios”, explica.

Por tanto, la solución que plantea Niddo es crear un espacio común donde toda esa información esté organizada. “Niddo nace para ayudar precisamente en ese punto. La idea es que la tecnología actúe como un sistema de coordinación familiar: un espacio común donde organizar la agenda de los hijos, compartir información importante, gestionar gastos o comunicarse de forma clara”.

De alguna manera, Niddo funciona como ese “cerebro compartido que muchas familias necesitan para coordinarse mejor y reducir la carga mental. Muchas veces el problema no es solo la agenda, sino saber quién lleva al niño al médico, quién paga una actividad o cómo compartir información importante sin que se pierda en un chat”, señala la creadora.

De la idea a una herramienta real

Según Laia, el mayor reto fue trasladar esa idea al diseño de una herramienta que realmente encajara en la vida de las familias “sin complicarla más". “Hoy ya tenemos muchas apps, muchos chats y muchos calendarios, así que lo último que queríamos era crear otra herramienta que generara más trabajo”, explica Laia.

De esta forma nació Niddo. “La app permite organizar la agenda de los hijos, como el colegio, las actividades extraescolares, las citas médicas o los cumpleaños. También pueden añadir recordatorios importantes, compartir información relevante o registrar gastos relacionados con los niños”.

Esto es especialmente útil cuando participan varios adultos en la crianza. “Niddo permite que todos los adultos implicados puedan ver y organizar lo importante sin depender de mensajes sueltos o de la memoria de una sola persona”, explica Palà.

Aunque existen herramientas similares, la creadora insiste en que, a diferencia de otras, Niddo está diseñada específicamente para la organización familiar. “Muchas familias hoy intentan coordinarse con herramientas que no están pensadas para eso, como calendarios genéricos o grupos de mensajería”, apunta.

Además, el proyecto ya está incorporando nuevas tecnologías. “Estamos incorporando inteligencia artificial. Por ejemplo, un padre podría enviar un audio diciendo que el partido de baloncesto se retrasa treinta minutos, o subir una foto de una circular del colegio, y la app interpretará esa información y la organizará automáticamente”.

Un impacto directo en el bienestar de los niños

La organización familiar también influye en el entorno emocional de los niños. “Los niños perciben mucho más de lo que pensamos. Cuando los adultos están coordinados, cuando las rutinas están claras y cuando las decisiones se gestionan de forma tranquila, los niños lo viven con más estabilidad”, comenta la creadora.

Además, evita una situación frecuente en familias separadas. “En algunos casos los propios niños acaban actuando como intermediarios entre los adultos. A veces son ellos quienes transmiten mensajes o recuerdan horarios. Eso es una carga que no les corresponde”, añade.

En ese escenario, Niddo, ya disponible en español e inglés tanto en Google Play como en Apple Store, aspira a convertirse en una herramienta clave para millones de hogares que buscan algo tan sencillo —y tan necesario— como organizar mejor la vida cotidiana de sus hijos.