Iván Sevilla 10 MAY 2026 - 16:56h.

Dani Martín y Fernando Tejero interpretaron juntos el icónico tema del artista madrileño 'Puede ser'

El actor famoso por la serie 'La que se avecina' compartió varios vídeos donde canta junto a su amigo

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ValenciaDani Martín llevó un inesperado invitado a su concierto en el Roig Arena de Valencia este 8 de mayo. Acostumbrado el público a ver a otro artista subirse al escenario, esta vez sorprendió cantando el actor Fernando Tejero.

El madrileño, quien ya brilló en el Navarra Arena en abril, mantiene con el cordobés una amistad de años que se vio reflejada en una actuación muy llamativa. Ambos interpretaron su tema 'Puede ser', que lanzó con Amaia Montero en 2002.

Durante los casi tres minutos que dura la canción, Fernando Tejero entonó buena parte de los versos micrófono en mano, junto a su íntimo amigo. Mientras que él no le quitaba ojo a su lado, sonriendo al principio.

Varios vídeos publicados en redes sociales dan muestra del gran momento que vivieron los fans del artista en el recinto valenciano. Se reunieron más de 16.000 allí para disfrutar del espectáculo de su gira '25 Pts Años'.

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'Puede ser' formó parte del álbum 'A contracorriente' que lanzó El Canto del Loco cuando Dani Martín estaba en este mítico grupo del pop rock español. Ya en 2021 volvió a sacar la versión en solitario.

Incluso la interpretó con él la también cantante Aitana en una gala especial de Navidad. Después de su reciente actuación, el propio Fernando Tejero igualmente ha compartido en sus redes sociales imágenes de ello.

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Ambos se conocieron en una escuela de interpretación en Madrid

Según desveló el actor en varias ocasiones, conoció al artista madrileño en la capital española cuando el andaluz se mudó allí para formarse en una escuela de interpretación.

De hecho, fue Dani Martín quien le propuso irse a vivir con él y su familia a una casa que tenía en Algete. Así lo contó, por ejemplo, en una entrevista a la Cadena Ser. "Era mi compañero de clase", dijo sobre el cantante.

"Me trataron maravillosamente, me sentí como un hijo más", admitió Tejero acerca de aquella etapa conviviendo con ellos. Algo que le permitió abandonar la "pensión decadente" en la que se estaba alojando antes.

El imprevisto dúo que formaron en el Roig Arena no ha sido el primero ni el único. Ya ambos amigos habían cantado juntos en anteriores conciertos del madrileño. Por ejemplo, en 2014 la canción 'Contigo'.

Dani Martín y sus palabras hacia Peter Lim: "A ver si se va ya"

Durante el show de Dani Martín en la capital del Turia, otro de los momentos más comentados ocurrió cuando expresó unas palabras hacia el actual dueño del Valencia Club de Fútbol, Peter Lim.

"A ver si se va el chino ese ya ¿no?, que se vaya por favor...", dijo en referencia al empresario singapurense por los años que lleva el club ché con muchas dificultades para competir en LaLiga.

"Amo el Valencia, tengo grandes amigos ahí, un gran club...", admitió el músico antes de que numerosos seguidores valencianistas empezaran a entonar el cántico "Peter vete ya" entre el público.