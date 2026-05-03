Iván Sevilla 03 MAY 2026 - 12:16h.

El padre del menor nos explica que su hijo "mete mucho los tobillos hacia dentro y cualquier día puede rompérselos"

"No le han hecho ninguna prueba en los pies, necesitamos una valoración médica ahí para que empiece a andar", pide José Flores

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ValenciaLa familia de José, el niño valenciano con parálisis cerebral y autismo, vuelve a pedir ayuda. En concreto, busca "un doctor que examine sus piernas" ante los problemas que sufre. "No nos dan solución", lamenta su padre.

El menor de cinco años continúa con su rehabilitación para poder caminar, que sus progenitores siguen costeando con esfuerzo y con las donaciones de la gente. Así lograron comprarle su andador en 2025.

En conversación con Informativos Telecinco, José Flores nos actualiza ahora cuál es la situación del pequeño: "Mete mucho los tobillos hacia dentro y pensamos que en cualquier circunstancia o hueco podría rompérselos".

"No le han hecho ningún tipo de prueba" en los pies

Para intentar que eso no ocurra, solo "le han recetado unas férulas de tobillo, que sí le dan forma, pero no cuando apoya el pie", nos explica. Lamenta mucho que "no le han hecho ningún tipo de prueba" ahí.

"Ni una simple radiografía por si hiciera falta intervenir o algo", añade Flores. La debilidad en las extremidades inferiores de su hijo se debe a la lesión derivada de su parálisis cerebral, una enfermedad que marca su desarrollo.

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El progenitor de José nos expresa su preocupación porque "cuanto más grande se hace, más peso tiene y para empezar a andar bien necesita un pronóstico certero", sobre todo para el pie "derecho".

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Flores nos detalla que ahí es donde tiene "la válvula de derivación hasta el estómago, que le toca el suelo cuando camina y existe riesgo de que se fracture el tobillo" al moverse.

"Solo pedimos que algún médico pueda valorarlo"

"Mira que José tiene rehabilitación... que la estamos cubriendo como podemos, pero eso no mejora y no tiene una atención adecuada", nos apunta acerca de la lucha constante que mantienen con su hijo.

"Me gustaría poder llegar hasta el doctor Cavadas y si podría hacernos el favor de echarle un vistazo. O algún otro doctor que se ofrezca ayudarnos, solo pedimos que pueda valorarlo", reitera el padre del niño.

Confiado en que ese problema tiene solución, Flores nos cuenta igualmente que viven "en un tercer piso sin ascensor": "Lo tenemos que subir y bajar en brazos, porque nos da miedo que pueda caerse al cogerlo de las manos por las escaleras".

Recaudaciones de fondos para los tratamientos de José

Con una discapacidad del 42 % y dependencia de grado 3, la familia del pequeño de Masalavés (Valencia) continúa recaudando dinero a través de plataformas como GoFundMe o también la de Teaming para financiar sus tratamientos.

Incluso a finales del 2025 lanzaron una campaña de recogida de firmas para exigirle al Gobierno español que mejore la actual Ley de Dependencia. Ya que la Seguridad Social no cubre las terapias costosas que necesitan personas como José.

"Deja a demasiadas familias sin el apoyo necesario. Están en la misma situación que nosotros, perdiendo la oportunidad de ofrecer a sus hijos una calidad de vida mejor", lamenta en el texto publicado en Change.org el propio Flores.

"Los impuestos deben ser destinados a brindar atención a las personas con discapacidad, quienes realmente lo necesitan, y no para proyectos menos críticos", piensa antes de dejar claro que "las ayudas" del Estado "son insuficientes".