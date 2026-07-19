Sara Andrade 19 JUL 2026 - 09:00h.

Seen Aromi ha publicado 'Sola' (VR Europa), un libro que se ha convertido en un fenómeno editorial y social que conecta con una realidad cada vez más presente también en Europa

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Corea del Sur es uno de los países donde más se habla del fenómeno de las mujeres que eligen no tener pareja, ni casarse ni tener hijo. Es un fenómeno global, sí, pero en este país, sin embargo, está cada vez más en auge. Aunque, por primera vez, en 2024 se vio un repunte de la natalidad en el país por primera vez en diez años, sigue siendo una de las más bajas del mundo, con 0,75 en 2024 (en España es de 1,23 según la CNN). Nuestro país tampoco tiene, como podemos ver, unas tasas de natalidad muy altas. De hecho, como apuntábamos, la natalidad en España sigue en caída libre, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2025. Durante 2024 se registraron 318.005 nacimientos en España lo que supuso un descenso del 0,8% respecto al año anterior (2.651 menos). El número de nacimientos continúa así con la tendencia a la baja de la última década. Desde el año 2014, el número de nacimientos se ha reducido un 25,6%.

En este contexto, cabe reflexionar por qué cada vez más mujeres deciden no tener una familia y una pareja, y porque ese modelo de vida, lejos de criticarse está cada vez más aceptado. Como apuntaba en 'Rupturas' (Shackelton Books, 2026) la psicóloga especialista en violencia de género, igualdad, trauma y apego, Olga Barroso, muchas mujeres prefieren estar solas a tener una relación disfuncional, es decir, que no cumple adecuadamente la función que le corresponde o que no funciona como debiera. Se acerca también a esta postura -y da muchos otros motivos del auge de la soltería en el mundo- la escritora superventas coreana, Seen Aromi quien acaba de publicar 'Sola' (VR Europa), un libro con el que ha superado los más de 400.000 lectores en su país de origen, el libro se ha convertido en un fenómeno editorial y social que conecta con una realidad cada vez más presente también en Europa.

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En su país, Corea del Sur, su publicación provocó un intenso debate público sobre el papel de la mujer, el matrimonio y las expectativas sociales. Lo que impulsó el libro hasta convertirlo en bestseller y en símbolo de una revolución femenina silenciosa, que hoy resuena a nivel global. Charlamos con ella para entender las razones por las que la soltería está cada vez en auge en esta entrevista que ha concedido en exclusiva a la web de 'Informativos Telecinco'.

Pregunta: ¿Por qué la soltería se ha vuelto tan común en Corea del Sur?

Respuesta: Creo que esto no es solo un fenómeno coreano, sino un cambio cultural global que surge de la realidad de que la vida se ha vuelto más difícil en todas partes. En Corea, en particular, la competencia es feroz y existe una cultura profundamente arraigada de comparación constante con los demás. Cuando ya es difícil mantenerse económicamente solo, la idea de construir una vida con otra persona, tener hijos y asumir toda esa responsabilidad ya no parece algo natural. Es una consecuencia casi inevitable.

Al mismo tiempo, Corea es un país con una sólida seguridad pública y una cultura urbana muy desarrollada. Hay innumerables actividades que se pueden disfrutar solo, incluso a altas horas de la noche. Encontrar comunidades de aficionados en línea o unirse a grupos de ejercicio y encuentros sociales presenciales es increíblemente fácil. En otras palabras, la infraestructura para una vida plena en solitario está muy bien establecida; estar soltero ya no se siente incompleto ni solitario. Se ha convertido no en una carencia, sino en un estilo de vida completo en sí mismo.

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P: En Corea del Sur, tu libro ha generado mucho debate. ¿Qué decía la gente? ¿Te molestó algo en particular?

R: Muchas personas se sintieron profundamente identificadas con el libro, y otras tantas lo criticaron por considerarlo egoísta. En particular, la idea de vivir solo sin hijos generó mucha preocupación entre quienes se inquietaban por el futuro de Corea, algo comprensible dado que Corea tiene una de las tasas de natalidad más bajas del mundo.

Pero, sinceramente, nunca he conocido a nadie que haya decidido tener un hijo por preocupación por el futuro de la nación. Sentí que ese tipo de crítica provenía de una reticencia a aceptar que una vida en solitario puede ser realmente buena. Tanto el matrimonio como la soltería son, en última instancia, la mejor opción para la felicidad de cada persona. Quienes eligen casarse también buscan, en esencia, su propia realización, por lo que calificar de "egoísta" la decisión de estar soltero me parece una contradicción. Eso es lo que más me molestó.

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P: ¿Tiene algo que ver con el concepto de ‘Honjok’? ¿Cuáles consideras que son las ventajas de no tener pareja ni buscarla?

R: Los centros urbanos coreanos están repletos de pequeños apartamentos individuales, perfectos para vivir solos; los llamamos 'officetels'. Hoy en día, los supermercados y los servicios de entrega a domicilio ofrecen cada vez más ingredientes precocinados y comidas preparadas diseñadas para hogares unipersonales. La infraestructura misma ha evolucionado para adaptarse a la vida en solitario.

La mayor ventaja de no tener pareja es poder dedicar toda tu energía a ti mismo. Durante aproximadamente siete años sin pareja, me enfoqué en mi carrera y construí la base financiera para ser independiente. Solía pensar que comprar una casa era algo ligado al matrimonio, pero una vez que me comprometí a vivir solo, avancé rápidamente: compré mi propio apartamento, elegí mis propios muebles y electrodomésticos, e incluso viajé solo a las Maldivas, un destino típicamente asociado con las lunas de miel.

No poner límites externos a tu vida, poder tomar cada decisión rápida y libremente sin consultar a una pareja: estas son libertades enormes. Y a diario, tener solo lo que deseas en tu propio espacio te brinda una paz fundamental. Para mí, no se trata de añadir más cosas buenas, sino de que la ausencia de aquello que me disgusta es suficiente para que la vida se sienta tranquila. Esa es la vida que he elegido.

P: ¿Tu libro ha tenido éxito internacional? ¿Qué es lo que más buscan los lectores?

R: Los primeros derechos internacionales se vendieron a Transworld, parte de Penguin Random House en el Reino Unido, en un acuerdo de seis cifras. Desde entonces, el libro ha sido adquirido en Estados Unidos por Crown, así como en Tailandia, España, Brasil, Taiwán y otros países.

Los libros sobre mujeres solteras suelen tender a dos extremos: o un desinterés total por los hombres, o una firme declaración de no casarse jamás. Mi historia no es ninguna de las dos. Tuve citas, como la mayoría de la gente. Me planteé seriamente la idea del matrimonio. Y, sin embargo, llegué a la conclusión de que esta vida, tal como es ahora, es la que más amo. Creo que los lectores encuentran su propia historia en esa honestidad y en ese proceso con el que se identifican. Dado que el libro plantea las preguntas que la mayoría nos hemos hecho alguna vez, y los sentimientos con los que viven las personas solteras de hoy en día, su resonancia parece trascender fronteras.

P: ¿Cuál es tu respuesta a la clásica pregunta de “por qué no estás casada”? ¿Por qué crees que el matrimonio ya no es una opción para muchas mujeres?

R: Cuando me preguntan por qué no estoy casada, les doy una respuesta sencilla: "¿Para qué?". Es así de simple.

Mi vida ahora mismo es equilibrada y plena en todos los sentidos; no siento que me falte nada. Si apareciera alguien que enriqueciera mi vida de forma significativa, me casaría mañana mismo. Pero, sinceramente, les digo: esa persona simplemente no ha aparecido. Hablo con muchas mujeres solteras, y muchas sienten exactamente lo mismo. "¿Para qué me casaría?", se preguntan, sin encontrar una razón. Parece que hemos entrado en una era donde el matrimonio ya no se da por sentado como el siguiente paso natural, sino que requiere una razón de peso. Para muchas mujeres, esa razón simplemente no se ha presentado.

"La mayoría de las relaciones románticas se basan en condiciones"

P: ¿Has renunciado al amor romántico?

R: Para nada. Creo que el amor está disponible para nosotros en cualquier momento. Simplemente no creo que el amor se defina por estar en una relación con alguien. Practico yoga, y en la filosofía del yoga existe un concepto llamado 'Prema', amor incondicional y puro. La mayoría de las relaciones románticas se basan en condiciones: posesión mutua, la expectativa de ser correspondido, la necesidad de que la otra persona acepte tus sentimientos. Cuando alguien no está interesado en ti, sufres; la mayor parte del tiempo se dedica a intentar ganarse su afecto. Eso es parte del amor, sí, pero ya no lo considero el romance más grande.

El amor romántico que busco no tiene nada que ver con formar una pareja, sino con despertar el amor dentro de mí. Mantener una relación amorosa conmigo misma, con mi vida, con el mundo que habito: eso, para mí, es el romance más profundo de todos.

P: ¿Qué es lo que más satisface a las mujeres hoy en día?

R: No estoy en posición de hablar en nombre de todas las mujeres sobre lo que significa la satisfacción para ellas. Hay mujeres como yo que encuentran una profunda satisfacción viviendo solas, y también hay muchas que se casan, tienen hijos y afirman que esa es su mayor felicidad. No pretendo decir que ellas están equivocadas y yo tengo razón.

Más allá del género, creo que todos los seres humanos se sienten más satisfechos cuando descubren su propio propósito y se encaminan hacia él. Para algunas, ese propósito es ser una madre dedicada. Para otras, es realizarse a través de su carrera. Para otras, es la tranquilidad y la libertad de una vida en solitario. Lo importante es que la elección provenga genuinamente del interior, no de presiones o expectativas externas.

P: ¿Qué es la soltería por elección?

R: El término "soltería por elección" me parece una forma de prejuicio. Piénsenlo: no decimos "matrimonio por elección" ni "pareja por elección". Y si lo pensamos bien, todos nacemos solos; son las personas que forman pareja quienes toman esa decisión. Dicho esto, supongo que "soltería por elección" se refiere a quienes han decidido activamente estar solos, a diferencia de quienes desean desesperadamente una relación pero simplemente no han encontrado a la persona adecuada. Pero, sinceramente, no creo que esa distinción importe mucho. Todos nacemos solos y simplemente vivimos nuestras vidas. Mientras vivir solo se siga considerando algo que requiere explicación o justificación, no nos habremos liberado por completo de ese prejuicio.