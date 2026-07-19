Maitena Berrueco 19 JUL 2026 - 16:40h.

Da la vuelta a España en bici durante dos meses en homenaje a Mertxe, su mujer y para apoyar la investigación contra el cáncer

Rubén y José Ignacio, dos vascos con distrofia muscular, recorren más de 500 kilómetros en silla de ruedas eléctrica por una buena causa: "El cuerpo sufre mucho"

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BilbaoCuando Juanjo Calvo responde a nuestra llamada lleva casi 5.000 kilómetros recorridos en una vieja bicicleta, “tiene más de 30 años y pesa un montón”, con ella lleva dos meses recorriendo todo el perímetro de España. Salió de su localidad, Sestao, el pasado 16 de mayo, de ahí a Cantabria, Asturias... hasta dar la vuelta completa.

A sus 74 años, Juanjo no solo mantiene desde su juventud su inseparable y característico bigote, “mi seña de identidad”, sino un buen físico tras años de practicar lo mismo escalada que bicicleta. Sin embargo, esta vez al vizcaíno le han ayudado a pedalear, “contra el viento en Cabo de Gata y por los duros puertos del Pirineo”, mucho más que sus piernas, le ha ayudado el amor.

El amor a su mujer Mertxe que falleció el pasado mes de octubre tras 37 años luchando contra el cáncer. En los momentos en los que parecía desfallecer durante el camino, Juanjo “sacaba su foto y la miraba”, relata con la voz quebrada. Casi podía imaginársela animándole, como hacía siempre, “vete, disfruta”.

El viaje de Juanjo no es para cerrar ninguna herida, para poner un broche o desquitarse de nada, tampoco es un reto, es “un homenaje a ella” porque “he tenido mucha suerte de tener a Mertxe a mi lado”, la mujer con la que compartió su vida durante más de 50 años, con la que hacían “todo juntos, íbamos a todos los lados los dos, incluso cuando fuimos padres y nació nuestro hijo Jon, a todos los sitios los tres”. También juntos afrontaron la enfermedad.

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37 años luchando contra el cáncer

La vida no se lo puso fácil a Mertxe, a la que con solo 35 años le diagnosticaron su primer cáncer, lo superó pero vendrían otros y hasta un infarto, “que casi se la lleva”. No fue así, era una mujer “muy fuerte” pero tras 37 años luchando contra el cáncer de mama, en octubre de 2025 falleció.

En pleno duelo, Juanjo sacó de su cajón el proyecto que había ido perfilando durante años, pero que había guardado, porque “no podía ni quería ausentarme de casa y dejarla sola dos meses”: dar la Vuelta a España en bicicleta, “porque hacerlo andando hubiera sido la órdiga”, bromea. Para llevar a cabo este viaje, el de Sestao podía haber elegido una bici más moderna y menos pesada, pero “he ido con una que era de un amigo que también murió de cáncer” y Juanjo sentía que era la adecuada.

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Recaudar fondos para luchar contra esa “puñetera enfermedad” que le ha arrebatado a su mujer y a otros familiares y amigos ha centrado los esfuerzos de este vasco para pedalear sin descanso durante los últimos dos meses. Un viaje que este lunes 20 llega a su fin, “sobre las 11 o las 12h en el Frontón Bizkaia de bilbao” y en el que solo le ha quedado una espinita clavada, la de la falta de apoyo de empresas, medios e instituciones, a excepción de la Diputación Foral de Bizkaia, “no a mí que no soy influencer ni youtuber, sino a la causa y a darle visibilidad”.

Desde La Concha, en Donostia, refugiado de un repentino aguacero, Juanjo admite que a falta de horas para terminar este “homenaje a mi mujer, pero también a todas las mujeres que padecen cáncer de mama”, le da pena acabarlo. “Ha sido duro, sufrido” pero también una oportunidad para recordar “los buenos momentos compartidos con Mertxe, en muchos de los sitios a los que viajamos y por los que he pasado durante estos meses con la bici”. Cuando el lunes a las 17h, salga desde el Museo Marítimo para recorrer los ultimos kilómetros hasta Sestao, lo hará acompañado por amigos y “por todos los que quieran unirse”. Juanjo no estará solo, aunque en realidad, no lo ha estado en ningún momento del viaje.