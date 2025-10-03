El sur peninsular alcanza las máximas del país con hasta 34ºC en Sevilla

Gonzalo Barquilla 03 OCT 2025 - 05:00h.

España vive este viernes un fuerte contraste térmico: 34ºC en Sevilla frente a 9ºC en Burgos, Palencia y Soria

El jueves estuvo marcado por los avisos por lluvias en Barcelona y Tarragona

Compartir







El sur de la península vive este viernes las temperaturas más altas de España, con varias provincias superando los 30ºC. Entre ellas, Badajoz alcanza los 32ºC, Córdoba los 31ºC y Huelva los 30ºC. La capital andaluza, Sevilla, marca la cifra más elevada del país con 34ºC, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En el extremo opuesto, las mínimas más frías se registran en Burgos, Palencia y Soria, con valores en torno a los 9ºC.

La Aemet anuncia para esta jornada un escenario dominado por el anticiclón en buena parte de la Península, con cielos despejados o poco nubosos. No obstante, se observa un aumento de nubes altas que avanzan de norte a sur debido a la aproximación de un frente atlántico, el cual tiende a cubrir los cielos en el Cantábrico y en el noreste durante la segunda mitad del día.

También se esperan cielos cubiertos en el oeste de Galicia y, a primeras horas, presencia de nubes bajas en el Estrecho, Melilla, zonas interiores gallegas y en el tercio oriental peninsular.

Cielos nubosos en Baleares, situación estable en Canarias y bancos de niebla en varios puntos

En Baleares predominan los cielos nubosos con posibilidad de chubascos ocasionales, más probables en el norte de Mallorca, donde incluso pueden ser intensos. En Canarias, la situación es estable, con cielos mayormente despejados y algunas nubes en el norte de las islas de mayor relieve.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Se prevén además bancos de niebla matinales en el interior del este peninsular, Galicia, Estrecho y Melilla. En el interior norte gallego las nieblas pueden ser densas y, en el litoral occidental, incluso persistentes. Por este motivo, A Coruña y Lugo mantienen el aviso amarillo por este fenómeno.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Las temperaturas mínimas se elevan en la mitad norte peninsular

Las temperaturas máximas descienden en Galicia, el Cantábrico y el alto Ebro, mientras que suben en la fachada mediterránea, Aragón y Canarias. Las mínimas, en cambio, se elevan en la mitad norte peninsular y apenas cambian en el resto del país.

En cuanto al viento, sopla de suroeste con intensidad moderada en el litoral sureste peninsular y en el oeste de Baleares; de levante en el Estrecho; de alisio en Canarias; y de oeste y suroeste en el Cantábrico y en la costa norte gallega, con algunos intervalos fuertes. En el resto del territorio predomina el viento flojo y variable, que tiende a fijarse del oeste.