El paso del frente alcanza el este de la península y el Mediterráneo, lo que dejará hoy lluvias abundantes en el Cantábrico oriental, así como en Pirineos y sobre todo en Baleares. En el archipiélago estas precipitaciones podrán ser fuertes y persistentes, sobre todo en la isla de Mallorca, donde en algunas zonas podrán superarse 100 litros por metro cuadrado (l/m2) en 12 horas.

La AEMET advierte que es posible que se produzcan inundaciones o alguna crecida de cauces en el archipiélago. En el oeste peninsular se abrirán claros con un tiempo más tranquilo pero con la formación de bancos de niebla en esas zonas. Las rachas de viento serán muy fuertes en el este y las temperaturas serán algo más bajas.

En Murcia, Cádiz o Alicante se van a superar los 22 grados

En zonas de Montañana en la mitad oeste y ciudades como Ávila o León habrá algunas heladas. Mientras, en ciudades del sur como Murcia, Cádiz o Alicante donde se van a superar los 22 grados. En el resto, se espera un tiempo con temperaturas propias de esta época del año.

Para el domingo, el día tendrá un tiempo más estable, lo que mostrará la otra cara del otoño. Todavía podrán darse algunos chubascos en Baleares a primeras horas, mientras que por la tarde un nuevo frente podrá dejar lluvias en Galicia, pero en general predominarán os cielos poco nubosos y un ambiente estable que hará que se formen bancos de niebla en el interior, sobre todo en zonas de meseta y valles de grandes ríos.

El domingo llegan temperaturas propias del invierno

Ciudades como Palencia, Salamanca, León, Burgos, Valladolid o Zamora amanecerán con unas temperaturas mínimas que rondarán los 0-2ºC. Madrid también amanecerá con frío y se quedará en una temperatura de 2ºC. El ambiente en general será suave en las horas centrales del día y se alcanzarán o superarán los 15ºC en amplias zonas y los 20ºC en el Mediterráneo y en el Guadalquivir.

Para el lunes, la Aemet afirma que el frente que llegaba a Galicia el domingo avanzará por la península, pero irá perdiendo fuerza mientras se produce ese avance. Dejará precipitaciones en la comunidad gallega, así como en las comunidades cantábricas, en el oeste de Castilla y León y en el norte de Extremadura sin descartar que esas lluvias se puedan extender al resto de Castilla y León y de Extremadura pero, en principio, serán ligeras.

Rondarán los 0ºC en Teruel a partir del lunes

En el resto del país se prevén cielos con intervalos nubosos, sin lluvias y con temperaturas nocturnas que serán más altas a causa de estos cielos nublados y también por la presencia de viento que impide que se formen heladas. Las temperaturas diurnas no variarán demasiado. De este modo, apenas habrá heladas en capitales y como mucho rondarán los 0ºC en Teruel y en general se espera un ambiente con unas temperaturas propias de esta época del año.

Durante los dos días siguientes es probable que frentes asociados a borrascas atlánticas dejen lluvias en el tercio occidental peninsular, sobre todo en Galicia, oeste de Castilla y León, Extremadura y Andalucía Occidental.