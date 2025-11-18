Logo de telecincotelecinco
Alerta temporal

La Aemet activa el aviso naranja por vientos y oleaje en Girona con rachas de 90 km/h y olas de cuatro metros

Una persona se protege de la lluvia con un paraguas
Precipitaciones y oleaje activan este martes los avisos en tres provincias y MelillaInformativos Telecinco
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para hoy martes 18 de noviembre el aviso naranja por oleaje, con viento del  norte y noroeste de 60 a 75 kilómetros por hora (km/h), de fuerza 8, con rachas de 80 a 90 km/h y olas de tres a cuatro metros.

Además, se esperan avisos amarillos por olas en Mallorca, Menorca y Tarragona. En el mismo nivel de aviso, pero por lluvia, estarán Melilla, Mallorca e Ibiza y Formentera, con acumulados de más de 20 l/m2 en Mallorca (norte, nordeste y Sierra Tramontana) y en Ibiza y Formentera.

En la mayor parte de la península se espera un tiempo estable, con predominio de cielos poco nubosos o despejados en la mitad sur y nordeste peninsular. Sí que habrá abundante nubosidad baja en el resto y tenderá a despejar.

Solamente persistirán los cielos nubosos en el extremo norte de la Península debido a la entrada de un flujo húmedo del norte, con probabilidad de alguna precipitación débil y ocasional en el Cantábrico y norte de Galicia.

En Canarias se esperan hoy cielos nubosos y probables precipitaciones ocasionales en norte e interiores de las islas montañosas, que serán poco probables en el resto, así como bancos de niebla matinales en montañas de la mitad norte peninsular y de Andalucía, puntos de la meseta sur y Galicia.

Las temperaturas máximas irán en descenso en la mitad norte peninsular, en la fachada oriental, Melilla y Baleares y habrá aumentos en el cuadrante suroeste y pocos cambios en el resto. Las mínimas, por su parte, experimentarán pocos cambios en Canarias y se esperan heladas débiles en montañas de la mitad norte y sureste peninsular así como en zonas de la meseta norte, moderadas en la Ibérica y el Pirineo.

La predicción incluye vientos de componente norte, moderados en los archipiélagos, en la zona del Ebro y en litorales de Galicia y en la fachada oriental peninsular, y flojos en el resto. Y se esperan intervalos fuertes de tramontana en el Ampurdán y en el norte de Baleares y de cierzo en el bajo Ebro, con posibles rachas muy fuertes.

