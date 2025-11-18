Alberto Rosa 18 NOV 2025 - 05:00h.

Precipitaciones y oleaje activan este martes los avisos en tres provincias y Melilla

Panorama invernal en España: fuerte desplome de temperaturas en Valladolid con la entrada de la masa de aire frío ártico

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para hoy martes 18 de noviembre el aviso naranja por oleaje, con viento del norte y noroeste de 60 a 75 kilómetros por hora (km/h), de fuerza 8, con rachas de 80 a 90 km/h y olas de tres a cuatro metros.

Además, se esperan avisos amarillos por olas en Mallorca, Menorca y Tarragona. En el mismo nivel de aviso, pero por lluvia, estarán Melilla, Mallorca e Ibiza y Formentera, con acumulados de más de 20 l/m2 en Mallorca (norte, nordeste y Sierra Tramontana) y en Ibiza y Formentera.

En la mayor parte de la península se espera un tiempo estable, con predominio de cielos poco nubosos o despejados en la mitad sur y nordeste peninsular. Sí que habrá abundante nubosidad baja en el resto y tenderá a despejar.

Solamente persistirán los cielos nubosos en el extremo norte de la Península debido a la entrada de un flujo húmedo del norte, con probabilidad de alguna precipitación débil y ocasional en el Cantábrico y norte de Galicia.

En Canarias se esperan hoy cielos nubosos y probables precipitaciones ocasionales en norte e interiores de las islas montañosas, que serán poco probables en el resto, así como bancos de niebla matinales en montañas de la mitad norte peninsular y de Andalucía, puntos de la meseta sur y Galicia.

Las temperaturas máximas irán en descenso en la mitad norte peninsular, en la fachada oriental, Melilla y Baleares y habrá aumentos en el cuadrante suroeste y pocos cambios en el resto. Las mínimas, por su parte, experimentarán pocos cambios en Canarias y se esperan heladas débiles en montañas de la mitad norte y sureste peninsular así como en zonas de la meseta norte, moderadas en la Ibérica y el Pirineo.

La predicción incluye vientos de componente norte, moderados en los archipiélagos, en la zona del Ebro y en litorales de Galicia y en la fachada oriental peninsular, y flojos en el resto. Y se esperan intervalos fuertes de tramontana en el Ampurdán y en el norte de Baleares y de cierzo en el bajo Ebro, con posibles rachas muy fuertes.