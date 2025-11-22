Alberto Rosa 22 NOV 2025 - 05:00h.

La peor parte se la llevará Menorca, cuyo aviso naranja por fenómenos costeros estará en marcha hasta las 22.00 horas

Baleares seguirá hoy sábado bajo aviso por fenómenos costeros, que será amarillo en Mallorca y las Pitiusas y naranja en Menorca. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en Mallorca el aviso seguirá activo hasta las 10.00 horas en el sur y hasta las 18.00 horas en el norte y la Serra de Tramuntana. La meteoróloga de Mediaset, Núria Seró, da todos los detalles de la previsión para hoy.

"Para hoy, las temperaturas máximas son un poquito más altas y además seguiremos hablando de viento, especialmente en el este peninsular, como también en Baleares, que dejará un temporal marítimo importante", advierte Seró.

"En el norte del país tendremos nubes, incluso algunas precipitaciones débiles, y en el resto será una jornada de sol y pocas nubes. Atención en la isla de La Palma, porque seguiremos hablando de chubascos que puntualmente podrán ser fuertes", matiza la meteoróloga.

En cuanto a las temperaturas mínimas, se encontrarán valores bajo cero en León, misma temperatura que en Madrid o Ciudad Real. "Las máximas se quedarán por debajo de los 20 grados en buena parte de la península, también en Ceuta, Melilla y en Baleares", añade. En cambio, las máximas si que estarán por encima de los 20 grados en Canarias.

Volviendo a Baleares, se esperan olas de hasta cuatro metros y rachas de viento que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora (km/h). En Ibiza y Formentera el aviso amarillo estará activo hasta las 10.00 horas y podría dejar olas de tres metros y vientos de 60 km/h.

La peor parte se la llevará Menorca, cuyo aviso naranja por fenómenos costeros estará en marcha hasta las 22.00 horas. Se prevén rachas de viento de hasta 75 km/h y olas de entre cuatro y cinco metros de altura que podrían llegar hasta los nueve.

También estará activo hasta las 15.00 horas un aviso amarillo por viento en el interior de la isla, donde se podrían llegar hasta los 80 km/h. Emergencias 112 de Baleares mantiene activadas la alerta naranja en Menorca por fenómenos costeros y amarilla por vientos en el conjunto del archipiélago. Ya se han desactivado, por otra parte, las alertas y avisos por lluvias y tormentas en Mallorca y Menorca.