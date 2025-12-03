Canarias amanece este miércoles cielos nublados y lluvias en las islas montañosas: emergencias activa las alertas en la costa

El puente de la Constitución será soleado en la mayor parte de España con la excepción de lluvias en Galicia

El paso sucesivo de varios frentes deja este miércoles cielos nubosos o cubiertos en la península y en las Baleares, con nevadas en zonas de montañas de la mitad norte y del sureste del país.

La Agencia Estatal de Meteorología ha informado de que los cielos nubosos tenderán a abrir salvo en el cuadrante noroeste, el Cantábrico y el este de Baleares y ha anticipado que hay precipitaciones con alguna tormenta y granizo ocasional en Galicia, el Cantábrico, el Pirineo occidental, Melilla y el este de Baleares.

La predicción contempla que las precipitaciones afectan también a amplias zonas del centro y de la mitad sur peninsular, las islas Pitiusas y puntos de Cataluña y anticipa que nieva en montañas de la mitad norte y del sureste peninsular a una cota de entre 1.000 y 1.200 metros, que podría llegar a cumbres de Mallorca.

Se esperan acumulados significativos en el Sistema Central sin descartar las Béticas orientales y en Canarias tienen cielos nubosos con precipitaciones en el norte de las islas montañosas, poco probables y ocasionales en el resto. Además, se darán nieblas matinales en zonas de la meseta norte y de las depresiones del nordeste, con bancos de niebla matutinos y vespertinos en montaña.

Temperaturas máximas en descenso

Las temperaturas máximas irán en descenso en áreas mediterráneas, en el interior este peninsular y en los Pirineos, con aumentos en el resto de la mitad norte de Aragón, Navarra, la Ibérica sur y el oeste de Galicia y con pocos cambios en el resto. En cuanto a las mínimas, se registrarán pocos cambios en Canarias y habrá un predominio de los descensos en el resto.

El parte avisa de heladas débiles en amplias zonas de interior de la mitad norte y en las sierras del sureste peninsular, que serán moderadas en zonas de montañas del norte mientras que los vientos soplarán de componente oeste en la península y en las Baleares, estableciéndose la tramontana en el Ampurdán y en el norte del archipiélago.

En Baleares se espera un viento moderado y habrá intervalos fuertes con probables rachas muy fuertes en el Ampurdán, el bajo Ebro, el Alborán y en los litorales del Cantábrico y Galicia. En Canarias se prevé alisio con intervalos fuertes.