Canarias amanece con cielos muy nublados y lluvias en las islas montañosas: alerta en las zonas de costa
El paso sucesivo de varios frentes deja este miércoles cielos nubosos o cubiertos en la península y en las Baleares, con nevadas en zonas de montañas de la mitad norte y del sureste del país.
La Agencia Estatal de Meteorología ha informado de que los cielos nubosos tenderán a abrir salvo en el cuadrante noroeste, el Cantábrico y el este de Baleares y ha anticipado que hay precipitaciones con alguna tormenta y granizo ocasional en Galicia, el Cantábrico, el Pirineo occidental, Melilla y el este de Baleares.
La predicción contempla que las precipitaciones afectan también a amplias zonas del centro y de la mitad sur peninsular, las islas Pitiusas y puntos de Cataluña y anticipa que nieva en montañas de la mitad norte y del sureste peninsular a una cota de entre 1.000 y 1.200 metros, que podría llegar a cumbres de Mallorca.
Se esperan acumulados significativos en el Sistema Central sin descartar las Béticas orientales y en Canarias tienen cielos nubosos con precipitaciones en el norte de las islas montañosas, poco probables y ocasionales en el resto. Además, se darán nieblas matinales en zonas de la meseta norte y de las depresiones del nordeste, con bancos de niebla matutinos y vespertinos en montaña.
Temperaturas máximas en descenso
Las temperaturas máximas irán en descenso en áreas mediterráneas, en el interior este peninsular y en los Pirineos, con aumentos en el resto de la mitad norte de Aragón, Navarra, la Ibérica sur y el oeste de Galicia y con pocos cambios en el resto. En cuanto a las mínimas, se registrarán pocos cambios en Canarias y habrá un predominio de los descensos en el resto.
El parte avisa de heladas débiles en amplias zonas de interior de la mitad norte y en las sierras del sureste peninsular, que serán moderadas en zonas de montañas del norte mientras que los vientos soplarán de componente oeste en la península y en las Baleares, estableciéndose la tramontana en el Ampurdán y en el norte del archipiélago.
En Baleares se espera un viento moderado y habrá intervalos fuertes con probables rachas muy fuertes en el Ampurdán, el bajo Ebro, el Alborán y en los litorales del Cantábrico y Galicia. En Canarias se prevé alisio con intervalos fuertes.