Varias mangas marinas dañan barcos y bares del Puerto de Mazarrón, Murcia

La manga marina ha aspirado toldos, sillas, mesas, vallas y piezas de embarcaciones atracadas

El fuerte temporal ha causado incidencias en carreteras, teniendo que efectuarse hasta el rescate de seis coches

Compartir







Varias mangas marinas han causado daños en barcos, terrazas de bares y mobiliario urbano en Puerto de Mazarrón, donde han sido aspirados toldos, sillas, mesas, vallas, velas y piezas de las embarcaciones atracadas.

Debido a estos acontecimientos, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado de amarillo a naranja hasta las 21:00 el nivel del aviso por lluvias tormentosas con granizo en las comarcas del Guadalentín y del Campo de Cartagena y Mar Menor.

Acumulaciones de agua e incidencias en carreteras

Lugares como Lorca, Águilas y Puerto Lumbreras, se han visto afectadas por una tormenta vespertina con aparato eléctrico, en las dos últimas con granizo en la comarca de Guadalentín, en la que pueden caer hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora y acumularse 60 en 12.

En el resto rige desde la pasada medianoche el amarillo hasta las 21:00 horas, que de 09:00 a 12:00 ha pasado a rojo en la de la Vega del Segura, donde se han producido los mayores acumulados e incidencias en carreteras lluvias que, una vez pasado el mediodía, han remitido tras registrarse 82 llamadas al 112 por 61 incidentes relacionados con ellas en toda la región.

La mayoría de estos incidentes se refieren a la necesidad de achicar agua en bajos y sótanos o de retirar obstáculos de la calzada, aunque también se han producido seis rescates, la mitad en coches que circulaban por la carretera RM 11, Lorca-Águilas, y que se han salido de ella por el granizo al inicio a la subida del puerto de Purias, en dirección a la localidad costera, uno de ellos ocupado por una familia con dos niños.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Territorios más afectados

Los municipios más perjudicados por estos temporales han sido Murcia con 15 asuntos, Abanilla con 9, Alhama de Murcia 8, Beniel 5, Molina de Segura 5, Fortuna 4 y Santomera 3.

Según los pluviómetros de la Confederación Hidrográfica del Segura, los mayores acumulados en las últimas horas se han concentrado en Abanilla con 79 litros, Santomera 74, Fortuna 51,4, Beniel 46,6, Librilla 38 y Cehegín 37.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En Lorca está cortado desde esta tarde el Camino Real de Vera y sigue impracticables al tráfico la calzada derecha en el primer kilómetro de la carretera RM 23 y la RM A 21 de Los Baños de Fortuna a Mahoya (Abanilla).

En el municipio de Murcia, donde han sido suspendidas las actividades navideñas programadas al aire libre, están cortados varios caminos, pasos y ramblas.

En Archena ha sido suspendida la tercera edición del All Star La Fede Canastas Solidarias en el pabellón Joaquín López Fontes, para evitar así desplazamientos.