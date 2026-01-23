El peligro será "importante" en zonas de la cordillera cantábrica de León, El Bierzo, Sanabria y la meseta en Salamanca, Segovia y Soria

La alerta naranja por nieve obligará a suspender las clases este viernes en toda Ourense y en zonas de Lugo y Pontevedra

Compartir







La borrasca Ingrid intensificará su actividad este viernes y por ello los avisos meteorológicos de la Aemet se extienden a la práctica totalidad de Castilla y León --salvo el extremo nororiental de la provincia de Burgos (norte, cordillera cantábrica y Treviño)--, con peligro "importante" (aviso naranja) en zonas de la cordillera cantábrica de León, El Bierzo, Sanabria (Zamora) y la meseta en Salamanca, Segovia y Soria.

La Aemet, según datos recogidos por Europa Press, prevén acumulaciones de nieve desde los cuatro centímetros en zonas de meseta en cotas a partir de los 600 metros, especialmente a partir de la noche, y hasta 20 centímetros en 24 horas en zonas de la cordillera cantábrica en León.

Los avisos estarán activos desde las 00.00 horas en esa zona, en la misma cordillera en la provincia de Palencia y en la comarca zamorana de Sanabria, donde de hecho ya están en aviso de peligro este jueves. También se activarán a las 00.00 horas en el sistema central de Salamanca, Ávila, Segovia y Soria y en la ibérica soriana y burgalesa.

PUEDE INTERESARTE Gran nevada de madrugada en Ávila: 33 operarios y doce quitanieves hace frente a la nieve que dificulta la circulación por vías principales

En el resto de la provincia de León y Zamora, además de en Ávila, la meseta y el sur de Salamanca y Valladolid, los avisos se activarán a las 12.00 horas, mientras que en la meseta de Segovia, Burgos y Soria, comenzarán a las 15.00 horas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Las acumulaciones previstas serán de 20 centímetros en 24 horas en la cordillera cantábrica de León y en Sanabria, de diez en los sistemas montañosos del sur --sistema central de Salamanca, Ávila, Segovia y Soria-- y en la ibérica burgalesa y soriana.

En zonas de meseta, las nevadas pueden ser más intensas, por ello tienen aviso de peligro importante (naranja), en Salamanca, Segovia y Soria, donde se pueden acumular 5 centímetros en 24 horas por encima de los 800-900 metros inicialmente y de los 600-700 por la noche. En la meseta de Salamanca, Ávila, Zamora, Valladolid y Palencia se pueden acumular hasta 4 centímetros por encima de los 800 metros, en principio, bajando a los 600 por la noche; mientras que en Burgos se prevé la misma cantidad pero en cotas 100 metros más altas.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Aemet advierte de la probabilidad de ventiscas

Los avisos de peligro continuarán en la jornada del sábado, aunque ya de nivel amarillo en todas las provincias y con previsiones de acumulación más reducidas --hasta diez centímetros en 24 horas en zonas de montaña y hasta dos centímetros en la meseta--.

Además, no sólo habrá avisos de peligro por nieve, ya que también se activarán por bajas temperatura (nivel amarillo) en la provincia de Burgos --cordillera cantábrica, ibérica y norte-- se activan avisos por rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora a partir de las 00.00 horas.