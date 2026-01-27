Alberto Rosa 27 ENE 2026 - 17:04h.

Todas las CCAA y ciudades autónomas tienen algún aviso por temporal este miércoles

Lo peor del temporal está por llegar: rachas de 70km/h en Madrid y nevadas en el centro y norte del país

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso especial por el temporal para este miércoles 28 de enero, en el que todas las Comunidades Autónomas y ciudades autónomas tienen activado algún aviso por viento, temporal marítimo, lluvia o nieve.

Este aviso especial viene marcado por el paso de una pequeña, pero profunda, baja atlántica nombrada Kristin, dando como resultado una significativa intensificación del viento con rachas muy fuertes en amplias zonas del interior peninsular, y que podrán ser localmente huracanadas en puntos del extremo sureste, pudiendo ocasionar caídas de ramas o árboles, así como daños en bienes e infraestructuras, tal y como informa Aemet.

Además, la nieve dificultará el tráfico y las lluvias generalizadas pueden dar lugar a crecidas e inundaciones. Las precipitaciones continuarán siendo intensas, con las mayores acumulaciones en zonas a barlovento del flujo del oeste, especialmente de la mitad sur peninsular.

Otro dato llamativo es la cota de nieve, que se situará en torno a los 600-700 metros en puntos de la mitad norte peninsular, dando lugar a nevadas que podrán ser significativas en zonas bajas de la meseta Norte y que, por tanto, podrán generar impacto sobre las principales vías de circulación.

A todo esto, habrá que sumarle el temporal marítimo, que afectará a gran parte de nuestras costas, y que será especialmente significativo mañana en zonas del Mediterráneo, con probables daños en paseos marítimos y zonas litorales.

Durante la segunda mitad del día hoy, el paso de un activo frente frío asociado a la profunda borrasca Chandra, situada sobre Irlanda, continuará dejando precipitaciones que avanzarán de oeste a este, con las mayores acumulaciones esperándose en zonas a barlovento del flujo del oeste en el extremo sur peninsular, debilitándose a su llegada al Mediterráneo.

Tras el paso del frente, continuarán los chubascos en la vertiente atlántica peninsular asociados a la entrada de la masa fría posfrontal, y que ocasionará un progresivo descenso de la cota de nieve, situándose en torno a los 600-700 m en el cuadrante noroeste peninsular al final del día. En cuanto al viento, las rachas ocasionalmente muy fuertes afectarán a amplias zonas del sur y este peninsular, así como a Baleares, esperándose las más intensas en puntos del extremo sureste peninsular.

Lo peor, el miércoles 28

Pero, tal y como insiste la Aemet, lo peor se espera para este miércoles 28, con la entrada desde el Atlántico de Kristin, cruzando rápidamente el país de oeste a este. El impacto de mayor relevancia asociada a la misma será la intensificación del viento, con rachas muy fuertes superiores a 90 km/h que se podrán extender por gran parte de la mitad sur peninsular, meseta norte y Baleares, y sin descartar que se superen localmente los 120 km/h en puntos del extremo sureste peninsular.

A partir del jueves 29, tras el paso de Kristin, se espera que la situación vaya mejorando progresivamente, si bien la intensa circulación atlántica continuará afectándonos durante gran parte del resto de la semana, con precipitaciones que serán más abundantes en la vertiente atlántica peninsular, vientos de componente oeste que continuarán originando rachas localmente muy fuertes y temporal marítimo en nuestras costas.