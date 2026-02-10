"No es momento de mirar hacia otro lado", ha dicho la ministra Elma Saiz

Varios vecinos de Ubrique, Cádiz, regresan a sus domicilios tras ser desalojados por las borrascas: temen que todavía caiga más lluvia

El Consejo de Ministros ha aprobado declarar zona de emergencia a los municipios afectados por las borrascas de los últimos días, en tanto que la próxima semana aprobará un decreto con medidas específicas para paliar los estragos causados por estas inclemencias meteorológicas.

Así lo ha señalado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, quien en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros ha destacado la importancia de combatir el cambio climático "como lo está haciendo este Gobierno".

El Pacto de Estado para la Emergencia climática del Gobierno

"No es momento de mirar hacia otro lado" ha dicho la ministra, añadiendo que tampoco hay que negar las consecuencias climáticas que sufren los ciudadanos. En este sentido, precisamente, el Gobierno ha presentado un Pacto de Estado para la Emergencia climática que se fundamenta, según ha señalado la ministra, "en el conocimiento científico, en la anticipación, en la cooperación institucional, cuyo objetivo prioritario es proteger la ciudadanía y proteger nuestra economía".

"Hacer frente a este desafío con responsabilidad y con foco en frenar las desigualdades es lo que nos permite ser un país avanzado y próspero a pesar de los enormes envites que nos están tocando vivir", ha agregado.

De igual modo, en su intervención, Elma Saiz también ha recordado que este miércoles llegará una nueva borrasca a la península, llamada Nils, por lo que ha urgido a "extremar la precaución" y a seguir las indicaciones de los servicios de emergencias.

Este enero ha sido "el más lluvioso en el último cuarto de siglo"

Por su parte, la ministra para la Transición Ecológica y el reto demográfico y vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, ha dicho que las precipitaciones que han afectado al país estas últimas semanas "no se pueden interpretar de manera aislada". Así, ha apuntado que esto "nos recuerda que la lucha contra la emergencia climática es nuestra principal política de seguridad".

La responsable del Miteco, además, ha recordado que este enero ha sido el más lluvioso en el último cuarto de siglo y "solo en Grazalema (Cádiz) ha llovido más en los últimos quince días de lo que llueve en Santiago de Compostela en un año completo".

Límites a los precios de productos y servicios en situaciones de emergencia

Paralelamente, el Consejo de Ministros también ha aprobado este martes un real decreto-ley que permitirá al Gobierno poner un tope a los precios de servicios o productos en una situación de emergencia que altere de forma excepcional la oferta y la demanda.

Concretamente, se trata de una normativa elaborada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y propuesta por su titular, Pablo Bustinduy, que modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios para incorporar un límite máximo de precios en esas situaciones de emergencia con carácter extraordinario.

Al respecto, el propio Bustinduy ha explicad que el objetivo de esta modificación legislativa es reforzar la protección de los consumidores ante posibles abusos en situaciones de emergencia, como los denunciados por varias asociaciones de consumidores en catástrofes recientes como la dana de Valencia, los incendios de 2025 o, más recientemente, el accidente de tren en Adamuz (Córdoba).

"Lo que hacemos con este decreto es introducir un instrumento para impedir que se pueda hacer caja en situaciones que exploten la vulnerabilidad de la ciudadanía, porque es evidente que esos incrementos de precios no se han debido a un incremento de los costes operativos, sino más bien al intento de extraer el mayor beneficio posible a costa de la vulnerabilidad de una situación sobrevenida de emergencia de la ciudadanía", ha argumentado el ministro.

De esta forma, el Gobierno tendrá la potestad de topar el precio de un servicio o producto cuando declare una situación de emergencia, fijando que el precio no podrá ser superior al precio máximo que tuvo este servicio o producto en los 30 días naturales anteriores al comienzo de esta situación.

Más allá, esta normativa introduce un mecanismo de tope adicional, estableciendo que si el precio máximo que ha tenido un servicio o un producto en esos 30 días previos fuese superior en más de un 50% al precio medio en ese mismo período, la referencia para topar un precio pasará a ser el precio medio de los 30 días más un 50%.