Iván Sevilla Agencia EFE 07 FEB 2026 - 19:34h.

Con un umbral superior a los 5,10 metros, el cauce fluvial atrae a muchos curiosos estos días

Preocupación en Córdoba por el desbordamiento del río Guadalquivir: "Lo peor aún está por venir"

CórdobaAunque la borrasca Marta está impidiendo realizar actividades de ocio al aire libre, en ciudades andaluzas como Córdoba cientos de personas se están acercando a ver el nivel del río Guadalquivir.

Con el recuerdo de la riada del 2010, es el pasatiempo del fin de semana allí ya desde este 6 de febrero, en medio de un temporal de lluvia y viento que ha dejado ya 9.500 incidencias en Andalucía.

El ruido del inmenso caudal, los troncos que arrastran la corriente y la situación de algunos de los árboles de los Sotos de la Albolafia son, junto al cierre para el tránsito del Puente Romano, los comentarios más recurrentes.

Al menos, de quienes se han estado congregando en las últimas horas en los alrededores de la Torre de la Calahorra. La ribera del cauce fluvial es punto de encuentro de familias, amigos y los pocos turistas que hay.

Este 7 de febrero, antes de que comenzara a llover más copiosamente, vecinos y visitantes se aproximaban a esa zona para observar y, sobre todo, grabar y fotografiar al Guadalquivir en unos niveles poco usuales.

En las inmediaciones de la Calahorra se acercaba un grupo de jóvenes, móvil en mano, para inmortalizar esa imagen que reconocía no había visto nunca antes. También el presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno ha verificado in situ el nivel del agua.

"Pensar que hace unos años se veía el lecho, qué barbaridad"

María y Jaime, procedentes de Cataluña, comentaban que en todos los sitios que habían visitado en Córdoba habían oído comentarios del agua que lleva el río y que, por eso, habían decidido acercarse a comprobarlo.

El umbral actual supera los 5,10 metros, según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) consultados por EFE.

"Pensar que hace unos años se veía el lecho, qué barbaridad", rememora y compara una joven en la red social X, viendo la estampa que ofrece ahora el cauce natural. "Es espectacular verlo", califica otro usuario.

Con los paseos que hay junto al Guadalquivir completamente anegados por la crecida causada por las constantes precipitaciones de este 2026, la imagen impacta a muchos.

El cierre del Puente Romano, un hecho histórico

El cierre del Puente Romano ha sido otro de los acontecimientos que ha atraído a las personas que se congregaban en los alrededores, ya que ni siquiera en las inundaciones que sufrió la ciudad en 2010 el emblemático enclave se cerró.

A pesar de que todas las parcelaciones de la ribera del Guadalquivir se inundaran en aquel episodio. Por entonces, el espacio aún tenía tráfico rodado. Algo que se acabó en 2014 tras su rehabilitación.

En cualquier caso, aunque se haya cerrado al paso peatonal, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha reconocido este 7 de febrero que no existe peligro de desbordamiento por el casco urbano.

Acceso controlado a zonas afectadas por las inundaciones

Únicamente podría verse afectado el barrio de Miraflores, donde los jardines están en los aledaños del cauce. El Ayuntamiento justo ha informado de cómo se permitirá el acceso a zonas perjudicadas por las inundaciones.

Los horarios serán "de lunes a domingo, de 11 a 13 y de 16 a 18 horas, siempre que no exista peligro". Además, se hará de forma "breve, controlada y supervisada" en todo momento, para "priorizar la seguridad ciudadana".

Quienes lo necesiten de los desalojados, podrán así acudir a sus domicilios para recoger "documentación básica, medicación y otros enseres imprescindibles". Incluso de forma excepcional, si los agentes lo autorizan.

Si bien la borrasca Marta ha abandonado ya la región occidental andaluza, el inicio de la semana que viene volverá a estar marcado por más lluvias, que podrían complicar más la situación de los ríos.