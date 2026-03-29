El fuego ha quemado ya 400 hectáreas del parque natural de Sierra Espuña, en Murcia

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MurciaEl incendio declarado este mediodía en el parque natural de Sierra Espuña, en Murcia, ha quemado ya unas 400 hectáreas y ha obligado al desalojo de un grupo scout de una finca de Totana, según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno en la región.

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Por precaución, se ha desalojado de la finca Caruana, en Totana, a un grupo scout conformado por 80 niños y 14 monitores, han explicado las fuentes a EFE, que han señalado que también ha sido necesario desalojar una granja de vacas.

El avance del fuego

El fuerte viento en la zona donde se ha declarado el incendio, el paraje del Llano de las Cabras (Totana), ha provocado la rápida propagación del fuego, por lo se ha activado el nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencia para Incendios Forestales (Plan Infomur).

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En la extinción del fuego trabajan aproximadamente 150 personas, apoyadas por dos hidroaviones, y a las que se sumará el tercer batallón de intervención de la base Jaime I en Bétera de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

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Dos kilómetros y unas 400 hectáreas afectadas en el incendio de Sierra Espuña, según las primeras estimaciones

Por su parte, el presidente regional, Fernando López Miras, ha informado que el frente del incendio que afecta a Sierra Espuña podría tener cerca dedos kilómetros y que se podrían haber visto afectadas unas 400 hectáreas, según primera estimaciones de los técnicos.

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López Miras ha informado que, en estos momentos, hay 150 efectivos trabajando sobre el terreno, entre brigadas forestales, bomberos del CEIS, efectivos de Protección Civil, además de cuatro helicópteros, tanto de medios de la Región de Murcia como del Miteco y la Comunidad Valenciana.

La primera estimación de los técnicos, según ha explicado López Miras, es que puede haber afectadas una 400 hectáreas de terreno. El frente activo ahora mismo es de dos kilómetros.

El presidente regional ha señalado que, según estiman los técnicos, la evolución del incendio podría ser favorable si, a partir de las 20.00 horas, remite la intensidad del viento. López Miras ha insistido en que está en coordinación y comunicación con los alcaldes de los municipios afectados, tanto Aledo como Totana.