El inicio de la Semana Santa traerá subida de temperaturas y lluvias en el tercio norte peninsular

La Aemet lanza una previsión especial por Semana Santa: así será el tiempo que nos espera durante los próximos días

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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos en zonas de seis comunidades autónomas, que son de nivel naranja (peligro importante) por viento y fenómenos costeros en la Comunidad Valenciana y Cataluña, en esta última además por nieve. El nivel es amarillo (peligro) en Aragón, Galicia, Navarra e Islas Baleares. En Cataluña hay aviso naranja en Lleida, en el valle de Arán, desde las 18:00 horas, por acumulación de nieve en 24 horas de 20 centímetros, con la cota bajando de 1.200-1.400 metros a 600-800. En el Pirineo el aviso es naranja por nieve y viento.

También hay aviso naranja en el litoral y prelitoral sur de Tarragona por rachas máximas de viento de 100 kilómetros por hora, y en el litoral sur de la provincia por fenómenos costeros. Ese nivel de alerta se activa a las 8 de la tarde; desde las 16:00 horas el aviso es amarillo, al igual que en la depresión central, por viento. El aviso naranja afecta a Girona por fenómenos costeros en Ampurdán, por viento del norte y noroeste de 60 a 80 kilómetros por hora (fuerza 8 a 9) y olas de 4 a 5 metros, y amarillo en el litoral sur. El viento, con rachas máximas de 80 kilómetros por hora, pone en aviso amarillo al Pirineo y al Ampurdán.

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Los avisos activados

El aviso naranja en la Comunidad Valencia afecta a Castellón, por viento en el interior norte (amarillo en el sur) y el litoral con rachas de 100 kilómetros y por fenómenos costeros de fuerza 7 a 8. El viento activa el aviso amarillo en Aragón, con rachas máximas de 70 kilómetros por hora, y en Huesca por nieve en el Pirineo, con acumulaciones de 10 centímetros en 24 horas.

Nevará también en Navarra, que activa el nivel amarillo en el Pirineo a final del día, donde pueden caer cinco centímetros en 24 horas. En Galicia, la costa de A Coruña está en aviso amarillo por viento del nordeste de 50 a 61 kilómetros por hora (fuerza 7) y mar combinado del norte o noroeste de 4 a 5 metros. La isla de Menorca, en Baleares, también tiene activo el aviso amarillo por fenómenos costeros, con viento del norte y noroeste de 50 a 60 kilómetros por hora (fuerza 7) con olas de 3 a 4 metros.

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El tiempo que se prevé para Semana Santa

Por otro lado, el periodo que va del próximo lunes al Jueves Santo traerá subida de temperaturas tras la bajada generalizada del domingo y lluvias en el tercio norte peninsular, según la predicción especial de Semana Santa de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El Jueves Santo podría registrarse lluvia en los tercios este y sur peninsulares, especialmente en Baleares; y el Viernes Santo las precipitaciones que alcanzarán el centro peninsular con nieve en los principales sistemas montañosos del noroeste, aunque hay "incertidumbre" con respecto a ambas cosas.

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De acuerdo con AEMET, la estabilidad será la protagonista del clima este sábado en la mayor parte de España. No obstante, se prevén precipitaciones en el área cantábrica que durante el día se extenderán a buena parte del resto del tercio norte y de forma ocasional a Baleares. A últimas horas, la cota nieve descenderá en el norte, por lo que se registrarán nevadas en montañas que también podrían afectar a zonas más bajas.

Al margen de ello, las temperaturas experimentarán oscilaciones y habrá heladas en entornos de montaña. Asimismo, soplará viento de levante con intervalos fuertes en el Estrecho y Alborán y predominará el viento de componente norte en el resto del país. En Ampurdán, Baleares, litorales de Galicia, Pirineos y Ebro será fuerte con rachas muy fuertes y en el cuadrante nordeste tenderá a arreciar.

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En Canarias el tiempo será también estable, aunque cabe la posibilidad de que se dé alguna precipitación débil en las islas montañosas. En el archipiélago las temperaturas aumentarán ligeramente y, además, soplará viento de componente norte con intervalos fuertes.

El domingo será una jornada marcado por la entrada de una masa de aire polar sobre la Península y Baleares. De acuerdo con AEMET, este hará que las precipitaciones que se esperan en el tercio norte peninsular caigan en forma de nieve en amplias zonas, pudiendo dejar acumulados significativos en cotas que podrán bajar hasta los 400/700 metros. Además, también lloverá en Baleares, y podría hacerlo de manera fuerte.

En este marco, las temperaturas descenderán de forma prácticamente generalizada, por lo que habrá heladas en zonas de montaña y la meseta norte. Asimismo, soplará viento intenso de componente norte, con rachas muy fuertes en Baleares y en la mayor parte del centro y mitad oriental peninsular que dejará una sensación térmica muy baja en el nordeste. Por el contrario, Canarias tendrá un tiempo estable con intervalos fuertes de alisio.

El organismo estatal avanza predominio de la estabilidad en la Península y Baleares entre el lunes y el Jueves Santo, con precipitaciones restringidas al tercio norte, en forma de nieve en montañas. No obstante, puntualiza que un sistema de bajas presiones podría dejar precipitaciones en los tercios este y sur peninsulares, especialmente en Baleares, si bien hay una "elevada incertidumbre" con respecto a su posicionamiento.

Durante estos días, los termómetros subirán y las heladas en entornos de montaña y en puntos de la meseta norte tenderán a menos. A su vez, soplará viento de componente norte, con rachas muy fuertes en amplias zonas del cuadrante nordeste peninsular. El tiempo estable continuará en Canarias, con alisios con intervalos fuertes, predominio de los aumentos térmicos y posible presencia de calima.

Por último, AEMET ha señalado que una pequeña masa de aire frío atlántica en altura podría entrar el Viernes Santo, desestabilizando relativamente la mitad norte. Allí dejaría abundante nubosidad y precipitaciones que alcanzarán el centro peninsular con nieve en los principales sistemas montañosos del noroeste. Asimismo, dejaría una bajada de temperaturas. Aún así, el organismo estatal ha indicado que todavía hay "bastante incertidumbre" al respecto. Por lo demás, habrá viento flojo a moderado del norte y oeste y en Canarias no se esperan cambios excepto una bajada de temperaturas.