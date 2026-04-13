La inestabilidad irá quedando atrás para dar paso a un escenario dominado por una potente cresta subtropical

Samuel Biener, climatólogo de Meteored España, ha indicado que los chubascos irán remitiendo este lunes 12 de abril en el área mediterránea

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Tras la vuelta al frío y las lluvias en buena parte de España a lo largo de estos últimos días, la situación meteorológica se prepara para dar un nuevo giro muy notable en las temperaturas durante la próxima semana.

Según 'Meteored España', la inestabilidad irá quedando atrás rápidamente para dar paso a un escenario dominado por una potente cresta subtropical, que favorecerá la estabilidad y un progresivo ascenso de las temperaturas en gran parte del territorio nacional.

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Temperaturas propias de finales de primavera

Según el análisis realizado por Samuel Biener, climatólogo de Meteored España, los chubascos irán remitiendo este lunes 12 de abril en el área mediterránea, aunque persistirán en el norte y nordeste peninsular, con nevadas en cotas relativamente bajas y vientos intensos como el cierzo y la tramontana.

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A partir de mañana, martes 14 de abril, lo más destacado será un notable ascenso de las temperaturas diurnas, especialmente en el interior y tercio norte peninsular. La presencia de una cresta anticiclónica favorecerá un tiempo estable durante el resto de la semana, con temperaturas en progresivo aumento que podrían alcanzar valores más propios de finales de primavera, sobre todo a partir del viernes.

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Lluvias cada vez más débiles

Desde el viernes, las temperaturas podrán alcanzar los 30 ºC, con posibles tormentas. Si se cumplen las previsiones, el próximo fin de semana los termómetros podrían superar los 30 ºC en el valle del Guadalquivir y acercarse a esa cifra en otras zonas, con marcadas amplitudes térmicas entre el día y la noche en el interior peninsular.

Las lluvias se limitarán al extremo norte y serán cada vez más débiles y dispersas, aunque entre el viernes y el domingo podrían formarse algunas tormentas en zonas de montaña, típicas de la primavera.

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En Canarias, los alisios soplarán con intensidad durante buena parte de la semana, con rachas localmente fuertes y mar más revuelto en las vertientes norte y noreste. También se producirán algunas lluvias débiles en las islas más montañosas. De cara al fin de semana, el alisio podría calmar, dejando un ambiente más cálido, chubascos irregulares y la posible llegada de calima.