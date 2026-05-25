Si finalmente Andic es condenado, supondría una situación de “indignidad sucesoria”

Las incógnitas sobre la muerte del fundador de Mango, Isak Andic, impulsan el llamado ‘turismo negro’ en la montaña de Montserrat

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La jueza que investiga la muerte de Isak Andic, fundador de Mango, concluye que hay indicios de que su hijo Jonathan lo mató de forma "premeditada" por su "obsesión con el dinero", ante el temor de que su padre cambiara el testamento para destinar parte de su fortuna a una fundación de ayuda social.

Los indicios recabados por los Mossos d'Esquadra -que han analizado el móvil de Andic y han interrogado a su entorno- llevan a la jueza a conjeturar que el móvil del supuesto homicidio podría ser económico y vinculado a la "mala relación" que mantenían padre e hijo, desmentida por la familia del fundador de Mango.

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Su "obsesión" por el dinero

La detención del hijo de Isak Andic ha tenido lugar tras año y medio de investigaciones de los Mossos, que además de analizar su teléfono móvil han interrogado a sus familiares y miembros de su entorno, entre ellos directivos y trabajadores de la compañía. Andic quedaba en libertad tras declarar ante la jueza y consignar un millón de euros de fianza, como presunto autor del homicidio de su padre.

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La magistrada de Martorell (Barcelona) subraya que Jonathan Andic tenía una "obsesión con el dinero" y que, para lograr sus objetivos económicos, ejercía una "manipulación emocional" sobre su padre.

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En concreto, la jueza remarca que, aunque el investigado negó cualquier desavenencia con el empresario fallecido, el análisis de los mensajes de whatsapp demuestran "lo contrario" y que el motivo principal de esa mala relación era su "obsesión" con el dinero, hasta el punto de que pidió a su padre una herencia en vida que éste "se vio obligado a aceptar".

Según la instructora, a mediados de 2024 Jonathan supo que su padre tenía intención de cambiar el testamento para crear una fundación de ayuda a "personas necesitadas", lo que motivó un "cambio notable" en su relación con el empresario.

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Jonathan Andic, añade la magistrada, reconoció que su actitud con el dinero no era correcta y el padre, "en un intento de reconciliarse con su hijo", aceptó la excursión que le propuso con el fin de hablar los dos solos.

Si hay condena no habrá herencia

Según establece el Código Civil de Catalunya en el artículo 412.3, y como recoge La Vanguardia, si finalmente Andic es condenado, supondría una situación de “indignidad sucesoria” que le inhabilitaría para heredar los bienes de su padre. Esto ocurre cuando alguien “ha sido condenado por sentencia firme dictada en juicio penal por haber matado o haber intentado matar dolosamente al causante, su cónyuge, la persona con quien convivía en pareja estable o algún descendiente o ascendiente del causante”.

Como esa herencia ya ha sido recibida, la legislación establece que “una vez reconocida o declarada la indignidad o inhabilidad, si la persona afectada había tomado posesión de los bienes, debe liquidarse la situación posesoria”, por lo que tiene efectos retroactivos.