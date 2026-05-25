Bad Gyal sorprende en A Coruña al romper a llorar en pleno concierto y explica el motivo de sus lágrimas

Sorpresa en el primer concierto de Bad Bunny en Barcelona: Bad Gyal aparece para cantar 'Yo perreo sola' y 'Da Me'

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A CoruñaBad Gyal se ha convertido en uno de los rostros protagonistas de los últimos días. Además de estar recorriendo España con su exitoso tour 'Más Cara', la barcelonesa ha sido una de las invitadas del primer concierto de Bad Bunny en Barcelona en su última gira. Subiendo por una plataforma elevadiza y vestida con un espectacular vestido de colores fluor, Bad Gyal sorprendía a los asistentes del concierto de Bad Bunny mientras cantaba 'Yo Perreo Sola' junto al puertorriqueño. Tras esta actuación, Benito le concedía la oportunidad a su compañera para que cantase su exitoso tema 'Da Me' ante las miles de personas que abarrotaban el Estadio Olimpic de Barcelona.

Pues bien, tan solo unas horas después Bad Gyal volvía a revolucionar las redes sociales. Esta vez, el momento viral ocurría en su concierto en A Coruña. Siendo la auténtica protagonista de la noche gallega, Bad Gyal sorprendía a sus seguidores al romper en lágrimas en pleno escenario.

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La emoción de Bad Gyal en su concierto en A Coruña

Mientras cantaba su tema 'Otra vez más', Bad Gyal no se podía contener y se emocionaba ante sus fieles fans. Secándose las lágrimas y poniéndose de espaldas a los asistentes, la barcelonesa se recomponía y continuaba con el show sobre el escenario.

Como era de esperar, el momento fue captado por varios seguidores suyos que publicaron los vídeos en las redes sociales. La emoción de Bad Gyal ha chocado y sorprendido a gran parte de su comunidad debido a la vulnerabilidad que la intérprete de 'Fiebre' ha mostrado en público'. Alejada de esa apariencia de chica fuerte y chica mala, Bad Gyal no ha podido evitar mostrar esta faceta suya poco conocida.

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La explicación de Bad Gyal a su emoción sobre el escenario: "He tenido que afrontar la perdida de dos familiares muy queridos"

Al ver el revuelo que se ha formado en las redes sociales, ha sido la propia Bad Gyal la que ha dejado un comentario en un vídeo de TikTok en el que ha querido explicar qué le pasó en su concierto en A Coruña y a qué se deben estas lágrimas sobre el escenario.

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"Hola! Aparte de esta intensidad que ha traído este fin de semana esta semana he tenido que afrontar la perdida de dos familiares muy queridos a la vez que debía seguir cumpliendo con mis compromisos de trabajo aguantando la presión que supone. Quiero aclararlo aquí mismo porque Javi siempre habla de mi trabajo y mi vida personal con mucho respeto y también para que la gente deje de tener la necesidad de elaborar teorías", explicaba Bad Gyal con su comentario en la red social de vídeos cortos.

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Justo después, la intérprete de 'Alocao' también aprovechaba para "recordar que los artistas / personas públicas somos seres humanos y vivimos los mismos problemas y emociones que el resto".