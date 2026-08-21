Hacer una mudanza sin permiso puede costar hasta 750 € en determinadas zonas urbanas

David Soriano 21 AGO 2026 - 06:15h.

Una mudanza suele suponer una ocupación temporal de la vía pública para ubicar camiones o grúas montamuebles, así que debemos solicitar la correspondiente licencia municipal y pagar las tasas.

Mudanzas y mascotas, un escenario difícil de gestionar: "Pueden sentir ansiedad por separación"

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Cambiar de vivienda conlleva una de las fases más estresantes, que es la mudanza. No solamente hay que empaquetar toda nuestra vida para colocarla posteriormente en nuestro nuevo hogar, sino que entre medias hay que realizar el transporte de todos esos bultos. El proceso de mudanza, sobre todo cuando hay mucho material y mobiliario que transportar, puede requerir los servicios profesionales, así como las autorizaciones necesarias, ya que, en caso contrario, podríamos tener que pagar una sanción económica por no haber respetado las ordenanzas municipales que apliquen en cada municipio.

Permisos necesarios para hacer una mudanza

Dependiendo de la magnitud del proceso, se pueden necesitar varios permisos para hacer una mudanza con todo en regla. Hay que recordar que estos permisos están registrados en las diferentes ordenanzas municipales, por lo que los requisitos y procesos pueden variar de un municipio a otro, así que vamos a contar cuál suele ser la metodología en la mayoría de las localidades, pero deberías comprobar si en la tuya se ajusta esta información o no.

El primero de los permisos suele ser el de ocupación temporal de la vía pública. Hay que recordar que el espacio destinado a aparcamientos públicos es propiedad de todos, por lo que ‘apropiarnos’ temporalmente de un espacio concreto debe ser autorizado previamente. Cada ayuntamiento tiene un formulario tipo para este tipo de circunstancias, en las que hay que explicar dónde se quiere reservar espacio de aparcamiento, para que la policía o la empresa de mudanzas (con permiso municipal) puedan ir avisando de la limitación de aparcamiento en ese espacio durante la fecha elegida.

Este trámite suele conllevar del pago de las tasas correspondientes, que se calcularán acorde a variables como la cantidad de días de reserva de aparcamiento, el espacio ocupado, tipo de calle, etc. Aunque los plazos pueden variar dependiendo de cada consistorio, se recomienda hacerlo con un margen de unos 15 días antes de la fecha de la mudanza, porque podemos tardar entre 3 y 5 en recibir una respuesta y también hay que tener un periodo de al menos 48 antes de la mudanza como preaviso para que ningún otro vehículo aparque en el espacio reservado.

Este trámite no suele ser necesario si la mudanza se va a hacer sin ayuda profesional ni vehículos de grandes dimensiones estacionados durante largos periodos en un mismo lugar. Sin embargo, aunque este sea el caso, siempre suele ser necesario pedirlo cuando vamos a ocupar calles peatonales, zonas APR (Áreas de Prioridad Residencial) o en zonas con servicio de estacionamiento regulado o restringidas al tráfico.

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Por ejemplo, en el caso del Ayuntamiento de Madrid, el artículo 207.2 de su Ordenanza de Movilidad Sostenible establece como criterios para solicitar la autorización de la ocupación temporal de la vía pública para mudanzas puntuales, “cuando se realice con vehículos cuya masa máxima autorizada (MMA), supere los 3500 kilogramos, cuando se realice con vehículos montamuebles, trampillas elevadoras o similares según sus fichas técnicas o cuando se realice con vehículos cuya MMA sea igual o inferior a 3500 kg y lleven acoplado enganche para remolque montamuebles, o porten en su interior los montamuebles o aparatos similares”.

A veces no será suficiente con un vehículo que ocupe un espacio de aparcamiento de dimensiones habituales, sino que podríamos necesitar invadir un espacio mayor si requerimos de maquinaria como plataforma elevadora o grúa. Esto podría necesitar de otros dos permisos, el permiso de carga y descarga y el de corte de circulación. Especialmente en este último caso, es más necesario que nunca haber obtenido el permiso municipal, porque las sanciones pueden ser muy elevadas en caso contrario.

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Sanciones a mudanzas sin autorización

En el caso de que la mudanza esté suponiendo una molestia a los vecinos, se hayan apropiado ilegalmente de un espacio de aparcamiento o se haya cortado parcial o totalmente la circulación, las fuerzas del orden podrán acudir de inmediato a revisar si se tienen los permisos necesarios. De no ser así, no solamente nos arriesgamos a que nos multen por ocupación indebida de la vía pública, sino que lo más seguro es que se produzca la retirada del vehículo por la grúa, debiendo pagar posteriormente en el depósito municipal.

Por norma general, las infracciones por no tener todos los permisos en vigor al hacer una mudanza rondan los 200 euros. Sin embargo, este importe puede escalar bastante si se producen algunos de los agravantes más habituales que hagan que se tipifique como infracción grave o muy grave. Estos casos en los que se nos puede llegar a requerir el cobro de hasta 750 euros son si se bloquea por completo una calle sin permiso, si se despliegan grúas montamuebles de gran tonelaje sin medidas de seguridad (requieren de anclajes como contrapeso) o si se perturba gravemente el descanso vecinal fuera de horario, ya que las mudanzas no se pueden hacer en horario protegido.