Puri Ruiz 21 AGO 2026 - 07:15h.

El músico y actor, que ha vivido un ascenso impresionante en pocos años, es de Benicàssim, pero pasó largos periodos de su infancia en un pequeño pueblecito aragonés

Guitarricadelafuente enseña sus raíces en 'Spanish Leather': "Disfruto de mi edad y de mi cuerpo"

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Tiene un estilo musical tan fascinante como difícil de clasificar: Guitarricadelafuente (nombre artístico de Álvaro Lafuente) es hoy un fenómeno nacional y pronto lo será a nivel mundial, ya que ‘La bola negra’, la película de Javier Calvo y Javier Ambrossi en la que participa, gozará de una amplia distribución en Estados Unidos tiene toda la pinta de que va a llevarse un buen puñado de nominaciones a los Oscar. El cantante y actor ha logrado lo indecible en muy pocos años: aún no era muy conocido cuando cantó junto a Natalia Lacunza ‘Nana triste’ y, desde entonces, no ha parado de crecer como artista. Atrás queda aquella primera guitarra acústica, sus primeras grabaciones precarias y, sobre todo, sus recuerdos infantiles en un diminuto pueblecito del Maestrazgo aragonés.

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Criado por una abuela con vocación de artista

Guitarricadelafuente empezó a amar la música desde bien niño. Nacido en Benicàssim en 1997, dos años después de que se inaugurara su icónico festival, pasó largas temporadas en Las Cuevas de Cañart, una aldea en Teruel con poco más de 70 habitantes censados en 2023. A aquel lugar pequeñísimo le dedicó parte de la letra de ‘Guantanamera’, su primer single: “En Las Cuevas de Cañart la vida es tan bonita que parece de verdad”. Un sentido homenaje al lugar en el que fue feliz de niño, y al que vuelve siempre que puede.

De allí son muchos de sus recuerdos infantiles: “He tenido muchas pulgas”, le confesaba hace un año a David Broncano. Y es que en Las Cuevas de Cañart “hay muchos corrales y muchas cosas”, por lo que sufrir sus bocados era algo habitual, especialmente en los niños: “Las pulgas van a por los niños pequeños”, confesaba.

Pero, más allá de este detalle poco agradable, lo cierto es que Álvaro fue muy feliz allí. Además, su vocación también está conectada con este pueblecito. Su abuela quiso haberse dedicado a la música, pero su padre (el bisabuelo de Guitarrica), que fue profesor de bandurria y guitarra, se lo prohibió. De aquella alma musical típicamente aragonesa toma el artista hoy parte de sus influencias, que beben del folclore. Y de aquel bisabuelo recibió, a través de su padre, su primera guitarra. Hasta su nombre artístico toma el diminutivo ica de Aragón. "Me siento muy arraigado a Aragón", explicó en una entrevista concedida a 'La Razón'.

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La satisfacción de llevar la contraria a tus padres… y tener razón

Guitarricadelafuente conocía la historia de su abuela y quizá por eso se empeñó más en ser músico: para vencer esa especie de predestinación a no serlo. Su padre trabajaba como técnico de Hacienda; su madre era médica. “Salvaba vidas”, explicaba. Y Álvaro creció junto a ellos, a su hermana Lucía y, por supuesto, junto a su música, que comenzó grabando de manera muy precaria: con el micrófono de un videojuego, el ‘Singstar’, “y cuatro cosas igual de precarias”, explicaba en plena pandemia a ‘Vanity Fair’.

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Para entonces ya había desistido de estudiar: lo había intentado con Arquitectura y con Diseño Gráfico, pero no logró completar ninguna, algo que para sus progenitores resultaba frustrante. “Alvarito, esto no te va a dar de comer”, dice el cantante de ‘Full time papi’ que le advertía su madre. “La sensación más satisfactoria es que me terminase dando la razón”.

El tiempo se la dio. Y además, en términos de fama, ni siquiera tuvo que esperar demasiado. En 2017 comenzaba a subir versiones de canciones a sus redes sociales y a su canal de YouTube y, si todo va como esperamos, solo habrán pasado diez años cuando recorra la alfombra roja del Dolby Theatre junto a los Javis. Quién sabe si con una nominación al Oscar bajo el brazo.