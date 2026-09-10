Europa Press 10 SEP 2026 - 10:25h.

En agosto de 2026, la temperatura media ha sido de 16,96 grados, es decir, 0,85 grados por encima de lo normal

Este verano también ha sido el más cálido en la historia de Europa Occidental, marcado por la sucesión de olas de calor excepcionalmente tempranas, persistentes e intensas en toda la región

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En un verano marcado por las continuas olas de calor, el pasado mes de agosto pasa a la historia como el más caluroso jamás registrado a nivel mundial, a la par con julio de 2023. Así ha informado este jueves el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S), gestionado por el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (CEPMPM).

En agosto de 2026, la temperatura media ha sido de 16,96 grados, es decir, 0,85 grados por encima de lo normal y 1,65 grados superior a los niveles preindustriales. Estamos, por tanto, ante el primer mes en superar los 1,5°C de calentamiento climático desde noviembre de 2025, ha explicado el organismo europeo.

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Los efectos del cambio climático no solo se reflejan en la atmósfera, también en el mar

En relación a Europa, Copernicus ha señalado que el verano de 2026, que comprende los meses de junio, julio y agosto, ha sido el tercero más cálido registrado en el continente, solo por detrás de los de 2024 y 2022. La temperatura media para agosto en territorio europeo fue de 20,26 grados, 1,10 grados por encima de la media. Se trata, por tanto, del cuarto agosto más cálido desde que existen registros.

Por zonas, el organismo europeo ha especificado que este verano ha sido el más cálido en la historia de Europa Occidental, superando el récord de 2003. En este sentido, ha indicado que la temporada de 2026 se ha caracterizado por una sucesión de olas de calor excepcionalmente tempranas, persistentes e intensas en toda la región.

Copernicus también ha explicado que las temperaturas del mar se han mantenido excepcionalmente altas en gran parte del Pacífico tropical. Allí se dan condiciones de El Niño, que se prevé que se intensifiquen aún más en los próximos meses. "(Esto) podría convertirlo en uno de los fenómenos de El Niño más intensos de los que se tiene constancia", ha advertido el organismo estatal.

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En toda Europa, las temperaturas de la superficie del mar han alcanzado máximos históricos para el mes de agosto en la costa atlántica y en el Mediterráneo occidental, lo que se asoció a condiciones generalizadas de olas de calor marinas intensas o severas.

La responsable estratégica de clima del CEPMPM, Samantha Burgess, ha señalado que las observaciones climatológicas del pasado agosto cómo el cambio climático "está provocando fenómenos extremos tanto en la atmósfera como en los océanos".

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"Las comunidades, las economías y los ecosistemas de todo el mundo están sintiendo cada vez más los efectos de estas condiciones", ha advertido.