Candela Hornero Madrid, 10 SEP 2026 - 10:30h.

Dama, madre de Marco, ha actualizado el estado de salud del joven de 15 años en redes sociales

El pasado martes fue operado de urgencias: así lo contó Dama, cantante y expareja de Melendi

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El pasado martes, Dámaris Abad -más conocida como Dama-, quien fue pareja de Melendi, anunció en redes sociales que Marco, el hijo que tienen en común de 15 años, había tenido que ser intervenido quirúrgicamente de urgencias.

"Operación de urgencias a mi niño, pero gracias a Dios todo bien. Agradecida por la vida y teniendo presente que vivirla es un regalo precioso. Ánimo a todas las personas que están en un hospital", comunicó a través de una historia en su perfil de Instagram.

Anoche, ha actualizado el estado de Marco. El mensaje comenzaba dando las gracias por el apoyo que han recibido: "En vista de la cantidad de medios que se hicieron eco de la operación de Marco, queremos dar las gracias a todos por haber tratado la información con tanto cariño y amor".

Y continuaba informando de que ya le han dado el alta y que ya está en casa recuperándose. "Aprovechamos también para deciros a todas y cada una de las personas que se han preocupado por su salud, que ya estamos en casa y que ahora toca recuperarse, rodeado de los mimos y el amor de toda su familia, que le ama".

De momento, se desconoce por qué han tenido que intervenir quirúrgicamente a Marco, ya que ni Dama ni Melendi han hecho eco de ello. Tampoco del problema de salud que ha podido llevar al adolescente a ello, entendiéndose así que quieren proteger la privacidad del menor.

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Así se conocieron Dama y Melendi

Dama, también cantante, se presentó a un casting para ser vocalista en el coro de Melendi. Tras ser seleccionada, empezó a surgir una historia de amor. En noviembre de 2010 se convirtieron en padres de Marco y en 2014, cuando el pequeño tenía cuatro años, decidieron poner fin a su relación amorosa.

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Alguna vez le han preguntado a Dama si el motivo de la ruptura fue por una tercera persona -Melendi empezó ese mismo año una relación con su actual mujer, Julia Nakamatsu-, pero ella siempre ha negado que fuese por esta cuestión.

"Nos llevamos bien. La gente puede tener una relación de amistad después de romper. Creo que esto es algo de madurez y de coherencia. Cuando una relación ya no va, ya no va. Pueden pasar mil cosas, pero si te quedas en el que 'tú me has hecho', te vas a pudrir, no vas a avanzar", afirmó en una entrevista para El Mundo en 2023.

En cuanto a su hijo Marco, dijo en esta misma entrevista que siempre iban a velar por su bienestar. "Tenemos un hijo, que es lo más importante de nuestras vidas, y velamos por él. Es que siempre fuimos de la idea de que pasara lo que pasara, íbamos a ir a una. Y eso es lo que está ocurriendo. Porque Marco lo merece".

Marco es el segundo hijo de cinco que tiene Melendi. La primera fue Carlota, que nació en 2005 fruto de una relación con Miriam Martínez. Después, llegó Marco en 2010. Y más tarde, con su relación actual, Julia Nakamatsu, tuvo a Lola (2015), Abril (2019) y Dakota (2023).