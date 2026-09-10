Este jueves se espera estabilidad, con alguna tormenta en el sureste peninsular, además de ascensos de las temperaturas en el norte

Este viernes, vuelven a subir las temperaturas con valores que volverán a superar los 35 grados en buena parte de la Península

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Después de unos días de tregua con temperaturas suaves y descensos de las máximas en gran parte del país, vuelven a subir las temperaturas durante los próximos días. Para la jornada del jueves, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera tormentas, principalmente en el sureste peninsular, además de ascensos de las temperaturas en el norte y descensos en Alborán, tercio sureste y los archipiélagos.

La jornada del jueves llega marcada por la estabilidad en la mayor parte del país con cielos poco nubosos, además de algunos intervalos de nubes altas. Según predicciones de la Aemet, a lo largo del día se podrá dar alguna ligera precipitación en Galicia y Cantábrico, así como en el Estrecho y Alborán.

Sin embargo, una cresta anticiclónica de origen sahariano entrará en España en los próximos días, dejando de lado las temperaturas otoñales más propias de este periodo del año, informa Meteored.

Las temperaturas siguen rozando los 30 grados y las fuertes tormentas dan tregua

La Comunidad Valencia se mantiene en alerta amarilla por posibles lluvias, un aviso que afecta al litoral sur de Valencia y extremo norte de Alicante. Los chubascos podrían dejar acumulados de 20 a 30 milímetros en una hora y localmente 50 milímetros en la playa de Gandía, explica la Aemet.

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Baleares y Cataluña se encuentran en aviso amarillo por fenómenos costeros que afectarían a las islas de Menorca, Ibiza y Formentera, a la Sierra de Tramontana, al Levante mallorquín y a zonas del norte y nordeste de Mallorca, así como al municipio de Ampurdán en Girona. Las rachas de viento podrán alcanzar los 60 kilómetros por hora y las olas superar los 4 metros.

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Las temperaturas máximas bajarán de forma notable en Alborán, sureste peninsular y ambos archipiélagos, aunque subirán en la mitad norte peninsular. Las mínimas bajarán en la mayor parte de la Península y en Canarias, manteniéndose con pocos cambios en Baleares.

Se alcanzarán los 27 grados en zonas del interior peninsular, así como los 22 en zonas del Cantábrico. En Aragón, Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía y algunos puntos del Mediterráneo se superarán los 30 grados. Continúan las noches tropicales con mínimas por encima de 20 grados en puntos de litoral mediterráneo, Canarias y bajo Guadalquivir.

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Este viernes, vuelven a subir las temperaturas

Para la jornada del viernes, continúan los cielos despejados en gran parte del país, con la llegada de calima en Andalucía. Se espera algún chubasco en zonas de Cataluña y el archipiélago balear, pero las temperaturas volverán a subir.

En pleno mes de septiembre, los termómetros volverán a superar los 30 grados en numerosas zonas, un tiempo caluroso que se mantendrá hasta, al menos, el miécoles de la semana que viene. La excepción llega a zonas del Cantábrico, donde podrán seguir disfrutando de valores más frescos.

Entre el domingo y el miércoles se alcanzarán las temperaturas más altas, registrando valores entre 8 y 10 grados superiores a lo habitual. Se alcanzarán los 37 y 39 grados en los valles del Guadalquivir y Guadiana. En zonas del Tajo, Ebro, Miño y la depresión de Lleida se superarán los 35 grados, explica Meteored.

El calor intenso también llegará a Canarias la próxima semana, con temperaturas superiores a los 35 grados en puntos de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Será a partir del miércoles cuando el calor podría empezar a remitir, dejando posibles tormentas en algunas comunidades.