Raquel Noya Pontevedra, 10 SEP 2026 - 12:35h.

La Universidad de Vigo ha retirado el cartel de bienvenida tras descubrir que la traducción de “hola” al chino significaba en realidad “chino simplificado”

El error, difundido por @Ma_Wukong, se ha hecho viral en redes y ha provocado numerosas reacciones, entre bromas y críticas a la universidad

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Una palabra tan sencilla como “hola” le ha sacado los colores a la Universidad de Vigo y la ha colocado en el punto de mira de las redes sociales. La institución quiso dar la bienvenida a los visitantes de su campus con un mensaje en distintos idiomas, pero la versión en chino contenía un error que no pasó desapercibido para quienes conocen esta lengua.

El cartel, colocado el pasado mes de agosto en la entrada del campus vigués de As Lagoas, mostraba “Ola!” en gallego junto a diferentes formas de saludar en otros idiomas. Sin embargo, al llegar al chino mandarín, los caracteres utilizados eran 简体中文, una expresión que significa “chino simplificado”, y no el pretendido saludo.

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De «你好» a “chino simplificado”

Para escribir “hola” en mandarín, la expresión habitual es 你好 (nǐ hǎo). El mensaje que aparecía en el cartel, en cambio, identifica una modalidad de escritura del idioma: el chino simplificado. El fallo fue detectado y compartido en redes sociales por @Ma_Wukong, que resumió así el incidente:

“Se ha hecho viral en China un cartel de la Universidad de Vigo (@uvigo). Querían poner “¡Hola!” en varios idiomas, pero al llegar al chino mandarín, en vez de escribir 你好, copiaron 简体中文, que significa “chino simplificado”. Como si un chino saluda diciendo ‘¡Español!’”.

La particularidad del caso es que el cartel se encontraba, además, muy cerca de las facultades de Traducción e Interpretación y Filología de la propia Universidad de Vigo y no faltó quien apuntó esa coincidencia en la publicación de la red social X: “Al lado de la facultad de Traducción e Interpretación btw”, comentó indignado el internauta.

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La Universidad reconoce el error y retira el cartel

La institución académica ha admitido el fallo y ha procedido a retirar la traducción incorrecta explicando que lamentan el error cometido al traducir al chino la palabra “Ola” incluida en el soporte de bienvenida. La previsión de la universidad es sustituir el cartel por otro con la traducción correcta a la mayor brevedad y así lo han hecho saber.

Todo apunta, aunque todavía no se ha demostrado ni desmentido, a que el origen del problema pudo estar en un error al utilizar una herramienta de traducción o al copiar y pegar el texto destinado a identificar el idioma. El resultado, sin embargo, provocó una situación llamativa: el mensaje que debía recibir a los visitantes chinos terminó, literalmente, identificando su idioma.

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Las redes convierten el fallo en un fenómeno viral

La publicación de @Ma_Wukong acumuló cientos de miles de visualizaciones y abrió la puerta a todo tipo de comentarios. Muchos usuarios aprovecharon el error para hacer humor, mientras otros cuestionaron que nadie hubiera revisado la traducción antes de colocar el cartel. Entre las reacciones pueden leerse comentarios como: “No quiero ni pensar en todos los tatuajes con caracteres chinos que se habrán hecho con palabras incoherentes y que sin embargo la gente luce de forma orgullosa”. Otro usuario ironizaba sobre la imagen internacional que proyecta el fallo: “Los españoles tan cosmopolitas! No tenéis remedio. Vais por el mundo haciendo el ridículo”. También hubo críticas más contundentes, como: “Qué vergüenza ajena. Con la cantidad de chinos que hay en España y en la misma universidad y no preguntaron a nadie”. Otros usuarios atribuyeron el fallo al uso de herramientas automáticas: “Es lo que pasa cuando se usa IA en lugar de un traductor profesional. Lo sentimos”. Pero no todas fueron críticas; también hubo quien encontró el lado positivo al error: “Como propaganda para que sea conocido en China ha funcionado”, decía un internauta, no sin cierta dosis de ironía.