Este martes, son doce provincias peninsulares, además de la comunidad de Madrid, las que están bajo aviso amarillo por calor, mientras que en Canarias, el riesgo es importante en las islas de Gran Canaria y Fuerteventura

Las temperaturas bajarán mañana de forma especialmente notable en zonas del norte, con descensos progresivos en el resto de la Península en los próximos días

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Continúa el calor en España con temperaturas máximas elevadas en los valles Tajo, Guadiana, Guadalquivir y Ebro, así como en las islas Canarias. Durante una jornada más, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene en alerta a siete comunidades, con termómetros que alcanzarán los 38 grados. El riesgo es importante en las islas de Gran Canaria y Fuerteventura.

Para la jornada del martes se mantendrá una situación de estabilidad dominada por las altas presiones, con cielos poco nubosos y sin precipitaciones, explica la Aemet. La excepción será notable en el norte de Galicia y área cantábrica, donde un cambio de viento provocará un aumento de la nubosidad, dejando posibles precipitaciones débiles.

Riesgo importante en Canarias por altas temperaturas y polvo en suspensión

De esta forma, se prevé un descenso de las temperaturas máximas en litorales del golfo de Cádiz y especialmente en Galicia y Cantábrico. En el resto de la Península predominarán los aumentos, que serán especialmente acusados en regiones mediterráneas y del interior este.

Este martes, son doce provincias peninsulares, además de la comunidad de Madrid, las que están bajo aviso amarillo (peligro bajo) por calor, a las que se suma Canarias en nivel naranja con riesgo importante en las islas de Gran Canaria y Fuerteventura.

La alerta de la Aemet afecta a Córdoba, Huelva, Sevilla, Huesca, Zaragoza, Ávila, Cuenca, Guadalajara, Lleida, Tarragona, Cáceres y Badajoz por máximas de entre 36 y 38 grados. El resto del archipiélago canario está en amarillo, en donde además se activarán avisos por polvo en suspensión, con visibilidad de 3.000 metros, en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.

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Calor por comunidades y noches tropicales

La comunidad de Madrid está bajo aviso por temperaturas de hasta 37 grados salvo en la sierra, en donde las máximas serán de hasta 36 grados. En Extremadura están bajo aviso amarillo diversos puntos de ambas provincias, Cáceres y Badajoz, por máximas de hasta 38 grados.

En Andalucía están en nivel amarillo las campiñas cordobesa y sevillana y Andévalo y Condado (Huelva), ante la previsión de máximas de hasta 38 grados, mientas que en Aragón, también en amarillo, se prevén máximas de 36 grados en el sur de Huesca y en la ribera del Ebro de Zaragoza.

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En Castilla y León está bajo aviso amarillo el sur de Ávila, con 36 grados, y en Castilla-La Mancha la serranía de Cuenca y la de Guadalajara, ante la previsión de máximas de hasta 35 grados. En Cataluña están bajo aviso amarillo el Pirineo de Lleida y la depresión central de esta provincia y la de Tarragona.

Se darán noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en el cuadrante suroeste peninsular, litorales mediterráneos y archipiélagos, pudiendo quedar por encima de 25 en puntos de Canarias.

Según predicciones de la Aemet, soplará viento moderado de levante en el Estrecho, de componente norte en Canarias y de componentes norte y oeste en el Cantábrico y Galicia, en este caso con intervalos fuertes en sus costas.

Las temperaturas bajarán mañana de forma especialmente notable en zonas del norte, con descensos progresivos en el resto de la Península en los próximos días.