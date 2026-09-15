Celia Molina 15 SEP 2026 - 10:44h.

El actor recibió el Premio Humanitario Bob Hope y se lo dedicó a su mujer, Tracy Pollan, y a sus cuatro hijos por sus "sacrificios"

Michael J. Fox se sincera sobre la muerte que quiere: “Me gustaría no despertarme un día, eso estaría muy guay"

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Michael J.Fox, el actor que siempre será recordado por interpretar a Marty McFly en la saga 'Regreso al Futuro', recogió, en 78º última gala de los Premios Emmy, el Premio Humanitario Bob Hope, que reconoce a un miembro de la industria televisiva cuyas iniciativas filantrópicas han tenido un impacto duradero en la sociedad.

El intérprete que, en 1998 (en la cúspide de su carrera), comunicó públicamente que padece Parkinson, fue seleccionado por su labor en la transformación de la investigación y la defensa de la enfermedad, más de dos décadas después de fundar la Fundación Michael J. Fox.

Al subir al escenario a recoger el prestigioso galardón, Fox recibió una tremenda ovación, previa al emotivo discurso en el que dio las gracias a su mujer, Tracy Pollan, y a sus cuatro hijos, -Sam, Aquinnah, Schuyler y Esmé- por haberle apoyado a lo largo de todo este proceso:

"Doy las gracias a mi mujer y a nuestros cuatro hijos"

"Doy las gracias a Tracy y a nuestros hijos por sus sacrificios, por su paciencia y por su amor. No os hacéis una idea", afirmó, antes de mencionar también a sus padres y hermanos. Después, reflexionó sobre cómo su diagnóstico de Parkinson había afectado a su relación con la interpretación y con el público, que le había acogido con cariño.

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"Al principio, mantuve en secreto mi diagnóstico de Parkinson. Me preocupaba que afectara a mi trabajo y a mi relación con el público. ¿Se reirían si supieran que estaba enfermo?", expresó. Sin embargo, según Fox, los espectadores le dieron la confianza necesaria para seguir adelante. "Todos vosotros me dais tanta ánimos y me habéis hecho sentir que podía seguir haciendo esto. No había perdido lo que hago y la enfermedad no podía quitármelo. Y es porque vosotros me habéis apoyado", dijo en el estrado.

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"¿Se reirían de mí si sabían que estaba enfermo?"

Tanto es así que, a pesar de haber anunciado en 2020 que se retiraba definitivamente de la actuación (antes, ya había reducido drásticamente sus intervenciones en el cine y en la televisión, centrándose en el trabajo de doblaje o en los papeles esporádicos), decidió formar parte de la tercera temporada de la serie Shrinking, emitida recientemente, en la que ha compartido pantalla con Harrison Ford.

"Aceptar el Parkinson no significaba que tuviera que rendirme ante él, sino que se trata de hacer todo lo que pudiera por todas las personas que conviven con esta enfermedad", añadió Michael, pasando a explicar los avances que ha logrado su fundación.

"Me propuse abogar por la enfermedad de Parkinson y recaudar fondos. Encontré personas que lideraran esta iniciativa y me comprometí a financiar la mejor investigación científica del mundo. Estoy orgulloso del progreso que hemos logrado en beneficio de los pacientes y sus familias. Nos acercamos cada vez más a la erradicación definitiva de la enfermedad. Estoy profundamente agradecido a nuestro personal, donantes, investigadores y la comunidad de pacientes que hacen posible nuestro trabajo en la Fundación Michael J. Fox", concluyó, tras recibir el premio honorífico de parte de su excompañera de 'The Good Wife', Julianna Margulies.