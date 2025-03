El presupuesto para reparar todos los daños asciende a 200.000 euros, unos 7.000 por plaza de garaje , una cantidad que podrían tener que pagar los vecinos tras un cúmulo de negligencias que les dejó sin seguro unos meses antes de la DANA. "Tras las inundaciones estábamos tranquilos porque teníamos todo correcto y nos hemos quedado destrozados al saber que no teníamos seguro", señala.

Las sospechas comenzaron unas semanas después de las inundaciones al detectar que el administrador del garaje les ponía excusas para iniciar los trámites para reclamar los daños al seguro. "El día 19 de diciembre, más de mes y medio después de la DANA, mantuve una reunión urgente con el administrador que me confirmó que no se había pagado el seguro y la póliza no estaba en vigor".