La apresurada decisión tomada por la Conselleria de Sanidad de suspender las citas médicas el martes por la tarde , ha dejado a miles de pacientes sin atender . "Vine el martes ha curarme la herida de después de una operación y me encontré que el ambulatorio estaba cerrado. Tenía la cita a las tres de la tarde y me enviaron el mensaje a las seis", explica una vecina, que ha acudido este viernes sin cita para ser atendida.

"Llamas por teléfono y siempre está comunicando, así que no te queda otra opción que venir aquí", se queja otra paciente, que como muchos otros han tenido que hacer una larga cola para coger una nueva cita. "Vine por urgencias porque me dolía mucho el oído y estaba cerrado. Hoy he vuelto, pero no me han dado cita porque hay mucha cola. No sé si será por falta de personal", se pregunta otra mujer.