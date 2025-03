Dos detenidos por estafar a varios clientes de un taller mecánico en Elche, Alicante

Algunos de estos denunciantes relataron a los agentes que tras dejar sus vehículos particulares en el citado taller mecánico para someterlos a distintas reparaciones, y aun habiendo realizado adelantos económicos para ello, el investigado no solo no se habría llevado a cabo las reparaciones sino que además habrían dejado de contestar al teléfono, evitando su localización puesto que ya no acudía al taller.