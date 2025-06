Europa Press Valencia, 05 JUN 2025 - 16:58h.

Los vecinos denuncian que han recibido así el edificio después de cuatro años en los que estaba bajo la custodia de la administración de justicia

La propuesta de los vecinos de Portmán frente al sellado del Gobierno: "Es una deuda que tiene el Estado con este pueblo"

El presidente de la Comunidad de Propietarios del edificio Patios Fase V Peñíscola, Juanjo del Cura, que sufrió un derrumbe en agosto de 2021 en el que fallecieron una mujer y su hijo de 15 años, ha denunciado este jueves la "lamentable" situación en que han recibido el inmueble, el cual -según ha indicado- ha sufrido la vandalización de los 37 apartamentos que quedaron en pie.

Según ha explicado, han recibido el edificio tras casi cuatro años después de estar custodiado, "en teoría", por la administración de justicia, dado que, -según ha apuntado- desde que se inició el proceso desde el derrumbe hasta finales del pasado año los propietarios no han podido entrar.

"Hemos hecho varias solicitudes por escrito al juzgado pidiendo entrar para poder retirar enseres personales o mobiliario y ni siquiera hemos recibido contestación y, sin embargo, en el edificio ha estado gente casi viviendo mientras estaban robando porque de los 37 apartamentos que están en pie han vandalizado todos, se han llevado mobiliario y electrodomésticos", ha añadido.

Se sienten abandonados

El presidente de esta comunidad de propietarios, que ha indicado que se sienten "abandonados, muy desamparados y muy angustiados por la situación", ha destacado que "si el edificio estaba bajo tutela judicial y tenían un compromiso de hacer una vigilancia efectiva sobre el edificio, tanto Guardia Civil y Policía Judicial como Policía Local", entienden que "no se ha hecho efectiva la misma, dado que no han venido a robar puntualmente, han estado durante muchos días vandalizando todo el edificio, y además se han llevado todo el cableado principal del edificio y han quitado todos los diferenciales de todos los apartamentos".

"Nadie se está haciendo responsable de lo que nos ha pasado, pues llevamos casi cuatro años y estamos en el mismo momento que cuando empezó, ya que judicialmente no se ha dado ningún paso y estamos totalmente abandonados, sin poder hacer uso de los apartamentos ni rehabilitarlos, ni tenemos ayudas económicas, ni las compañías de seguro se quieren hacer responsables de nada", ha denunciado.

Sin licencia de habitabilidad

Así mismo, Juanjo del Cura ha señalado que, tras caerse parcialmente el edificio, se quedó sin licencia de habitabilidad, por lo que, para poder conseguir entrar a habilitar los apartamentos que están en pie, hay que hacer una serie de actuaciones que indica el informe que encargó el juzgado en su día. "Es una rehabilitación que puede costar más de 60.000 euros por apartamento, dinero que muchos no tenemos", ha añadido.

"Las administraciones públicas responsables de esto son las que deberían de haberse hecho cargo y reclamamos un resarcimiento económico para poder volver a tener el edificio en la situación que estaba antes del colapso", ha apuntado el presidente de la comunidad de propietarios, quien ha añadido que "hubo dos fallecidos y tampoco nadie se está haciendo responsable de los fallecimientos ni de los familiares".

Por su parte, la letrada de esta comunidad de propietarios, Pilar Antorrena, ha explicado en cuanto al proceso judicial que éste se encuentra en el punto 1 de cuando se produjo el derrumbre, "pues se abrieron unas diligencias previas para ver qué responsabilidades penales podía haber y ahí seguimos después de cuatro años porque se cerró el expediente sin más historia que decir que aquí no había responsables".

Entonces, según ha indicado, se recurrió esta decisión judicial, se abrió el expediente de nuevo y "ahora se están tomando declaraciones a personas relacionadas posiblemente con este derrumbre, pero hasta que el juez no diga realmente quién puede ser imputado en el caso, no se pasará al paso dos, y entonces será cuando podamos decir económicamente a quién reclamar porque el tema administrativo está cerrado mientras el tema judicial de diligencias previas no se manifieste".

"Hemos iniciado también un expediente de responsabilidad patrimonial a la administración de justicia por la vandalización del edificio, y contra el Ayuntamiento de Peñíscola también, puesto que había unas licencias que parece ser que no eran correctas", ha añadido.

La abogada, que ha recordado que el informe pericial concluía "unos defectos de construcción y parece que en ese momento no se cumplía con la normativa en cuanto a materiales", ha informado de que el 16 de junio habrá una testifical del arquitecto que hizo el informe para la Generalitat "para saber si se ratifica en el mismo".