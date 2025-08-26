Los forenses no encuentran evidencia de que se trate de un homicidio y la hipótesis de que se trate de una muerte accidental cobra más fuerza

Investigan la muerte a golpes de un hombre en un domicilio de Riba-roja, Valencia: fue subinspector de la Policía Nacional

La autopsia realizada al cuerpo de Adelino L.M., el subinspector de Policía encontrado muerto en Riba-roja, Valencia, ha descartado que la causa del fallecimiento haya sido violenta.

Según ha informado la Comandancia Provincial, el informe preliminar de la autopsia concluye que no existe causa probable de muerte violenta, algo que se había manejado como hipótesis al presentar el cuerpo varios golpes fuertes.

De igual modo, tampoco se han hallado pruebas que respalden que el agente retirado haya sido víctima de un robo. De hecho, los especialistas en criminalística han determinado que la puerta de la casa no presentaba signos de haber sido forzada, tal y como informa ‘Levante-EMV’.

"Hace dos o tres meses lo dejó con su pareja y tomaba muchas pastillas"

El hallazgo del cuerpo tuvo lugar en la tarde de este lunes, cuando un familiar del fallecido avisó de que le había encontrado sin vida en su vivienda particular. El grupo de Homicidios de la Guardia Civil seguirá investigando lo sucedido hasta que el informe forense sea definitivo y hasta esclarecer lo sucedido, han señalado desde la Comandancia Provincial.

Los investigadores tratan de esclarecer si se trata de una muerte accidental, una hipótesis que ahora ha cobrado más fuerza. Tal y como recoge el citado diario valenciano, Rosario Ballo, la mujer que acudía esporádicamente a limpiar la casa del hombre señala que estaba afrontando una depresión.

"Hace dos o tres meses lo dejó con su pareja y tomaba muchas pastillas". "Me he enterado de que habían matado a un subinspector, le he llamado corriendo y al ver que no me lo cogía me he temido lo peor. Luego me han confirmado que era él. Estoy en shock", narra.

La limpiadora explicó que el hombre era natural de Albacete y padre de dos hijos mayores de edad. Llevaba viviendo en el edificio “unos ocho años”. Destaca que era “una persona muy educada y muy cariñosa. Podías contar con él para cualquier cosa". "Nunca se metía en jaleos", subraya la mujer al tiempo que señala que en los últimos meses se había percatado que tenía una actitud "muy depresiva" lo que le hacía estar "muy despistado".