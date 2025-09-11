Problemas en el suministro eléctrico han provocado falta de energía para mover los trenes de las líneas 3, 5, 7 y 9 de Metrovalencia

ValenciaProblemas en el suministro eléctrico están provocando desde primera hora de este jueves retrasos en las líneas 3, 5, 7 y 9 de Metrovalencia.

Según ha confirmado Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, falta energía para que los trenes puedan circular, generando retrasos y cortes de luz en estaciones como Xátiva, Colón o Ángel Guimerá. Desde la compañía esperan que la tensión vuelva en breve y que la circulación de trenes se restaure.

La incidencia ha sido comunicada por Metrovalencia a las 8:21 horas en sus redes sociales para alertar a los usuarios de los retrasos. Unos retrasos que han generado numerosas molestias debido a que se ha producido en plena hora punta, cuando más ciudadanos utilizan el servicio.

Por su parte, desde FGV han comunicado que siguen trabajando para restablecer la circulación normal lo antes posible. De hecho ya se ha recuperado la circulación en la línea 5.

Por segundo día consecutivo, Metrovalencia ha sufrido incidencias. Este miércoles se vieron afectadas las líneas 1,2 y 7. Un problema que no se solucionó hasta bien entrada la tarde.