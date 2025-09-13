La viuda de Charlie Kirk, Erika, ha lanzado una advertencia a los involucrados en su asesinato: "No tienen idea del fuego que han encendido"

El análisis de Carlos Franganillo sobre el riesgo social en EEUU tras el crimen de Charlie Kirk: "Un clima cada vez más tóxico"

La esposa del comentarista conservador Charlie Kirk, Erika, prometió este viernes continuar con el legado de su marido y lanzó una advertencia a los involucrados en su asesinato: «Si antes pensaban que la misión de mi esposo era poderosa, no tienen idea de lo que acaban de desatar en todo este país y en este mundo».

"No tienen idea del fuego que han encendido dentro de esta esposa. El llanto de esta viuda resonará en todo el mundo como un grito de guerra. Para todos los que nos escuchan esta noche en Estados Unidos: el movimiento que mi esposo construyó no morirá", advirtió Erika en su primera aparición pública desde el asesinato de su marido en un evento universitario en el oeste del país.

Frente al escritorio de su marido, donde Kirk realizaba sus retransmisiones en sus redes sociales, la esposa comenzó su discurso llorando la muerte de su marido, un aliado del presidente de EE.UU., Donald Trump.

"Mi esposo dio su vida por mí, por nuestra nación, por nuestros hijos. Mostró el máximo y verdadero amor. Nunca, jamás, tendré las palabras para describir la pérdida que siento en mi corazón", dijo.

Arizona rinde homenaje al cuerpo de Charlie Kirk

La ciudad de Phoenix rindió este viernes, en medio de fuertes medidas de seguridad, homenajes al comentarista conservador Charlie Kirk, quien residía en la capital de Arizona.

Tras su aterrizaje la noche del jueves al Aeropuerto Internacional de Phoenix-Sky Harbor, el cuerpo de Kirk fue sacado del Air Force Two, el avión del vicepresidente de EE.UU., J D Vance, por personal militar uniformado.

Vance ayudó a cargar el ataúd de Kirk para trasladarlo a la capilla funeraria de Hansen Mortuary Chapel, ubicada en el norte de la ciudad y en la que forjó cercanía con la comunidad conservadora y políticos del lugar.

En la iglesia Dream City, donde el activista asistía a sus rezos y organizaba cada tanto mítines políticos, se celebró una misa en honor a Kirk, al que calificaron de «un apasionado y una voz líder en defensa de la fe, la libertad y la verdad bíblica: una fuerza guía para una generación que buscaba claridad en un mundo complejo».

Los últimos instantes de Kirk antes de su muerte

Charlie Kirk debatía con un asistente sobre la relación entre los tiroteos masivos y la comunidad trans instantes antes de que fuera asesinado en un evento universitario en Utah.

«¿Cuenta o no cuenta la violencia de pandillas?», fueron las últimas palabras de Kirk, en respuesta a una pregunta lanzada por un miembro del público con el que intercambiaba opiniones acerca de cuántas personas transgénero habían cometido tiroteos masivos en los últimos 10 años.

«Demasiadas», respondió el activista conservador y aliado del presidente estadounidense, Donald Trump, ante el aplauso de la multitud.

El asistente replicó que el total eran cinco y continuó: «¿Sabes cuántos tiradores masivos ha habido en Estados Unidos en los últimos 10 años?».

Segundos después de responder, Kirk caía de la silla tras ser alcanzado por una bala en el cuello.