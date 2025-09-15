La Guardia Civil investiga la muerte de una niña tras caer de un quinto piso en Calpe

Una niña de unos cuatro años murió el pasado viernes en Alicante tras caer de un quinto piso en Calpe días antes

Muere una bebé tras ser arrollada por un coche aparcado que cayó cuesta abajo: su madre, en estado crítico

Compartir







Una niña de unos cuatro años murió el pasado viernes en el Hospital General Doctor Balmis de Alicante a consecuencia de las gravísimas heridas que sufrió cinco días antes, al precipitarse desde un quinto piso en la localidad de Calpe.

Así lo recogen fuentes locales como 'Levante-EMV'. El suceso tuvo lugar alrededor de las 05:00 horas de la madrugada del domingo 7 de septiembre, en un inmueble situado en la avenida Diputación, en la comarca de la Marina Alta. En el momento del accidente, la menor se encontraba en la vivienda junto a otros dos niños: uno de un año de edad y una adolescente de 14 años, esta última prima de la fallecida. Según las primeras informaciones, habrían dejado a esta joven a cargo de los dos menores sin la supervisión de ningún adulto.

PUEDE INTERESARTE Detienen a dos jóvenes por retener a un menor en Alicante tras confundirlo con un ladrón

La niña, según las investigaciones iniciales, habría trepado por el balcón desde el que terminó cayendo al vacío. En su caída, impactó primero contra un vehículo estacionado, lo que posiblemente evitó que muriera en el acto. Sin embargo, las heridas sufridas fueron de tal gravedad que no logró recuperarse y falleció antes de poder ser intervenida quirúrgicamente.

La Guardia Civil investiga por qué había tres menores solos en la vivienda en la que ocurrió el suceso

Fueron los propios padres quienes trasladaron a la menor hasta un centro de salud en Calpe. Desde allí, fue derivada de urgencia al Hospital General de Alicante, donde permaneció ingresada en estado crítico hasta que finalmente se confirmó su fallecimiento.

La Guardia Civil ha asumido la investigación del caso con el objetivo de esclarecer tanto las circunstancias en las que se produjo la caída como el motivo por el que los tres menores se encontraban solos en la vivienda.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Este trágico suceso se suma a otro luctuoso accidente ocurrido el mismo domingo en Calpe, donde una bebé de apenas 20 días perdió la vida después de que un coche sin el freno de mano activado arrollara el carrito en el que la transportaba su madre. La mujer permanece hospitalizada en estado crítico.