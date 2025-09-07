Cerca de una veintena de artistas de diversos estilos han participado en el concierto 'Bravo, Nino. Vuelve la leyenda'

Eva Ferri, hija del mítico artista, cantó con su padre 'Vuelve' gracias a un holograma en 2D

La música española se ha unido este sábado en València para homenajear el legado "eterno" de Nino Bravo y poner banda sonora al 'bautizo' del Roig Arena, el nuevo recinto multiusos llamado a ser un espacio de referencia para el entretenimiento y el deporte en España.

Cerca de una veintena de artistas de diversos estilos han participado en el concierto 'Bravo, Nino. Vuelve la leyenda', una iniciativa de Westin Mayer y GTS Live, con el que se ha inaugurado el recinto. Los miles de espectadores que han llenado el Roig Arena --las entradas se agotaron en julio-- han coreado los clásicos del cantante de Aielo de Malferit, que, aunque forman parte de la memoria sentimental del país desde hace décadas, hoy han conseguido actualizarse desde el pop, el flamenco, la canción de autor o el indie.

De David Bisbal a Eva Ferri, hija del mítico artista

Malú ha sido la primera en aparecer por un escenario por el que a lo largo de casi dos horas han pasado David Bisbal, Víctor Manuel, Pablo López, Vanesa Martín, Miguel Poveda, Pitingo, Sole Giménez, Marta Sánchez, Carlos Goñi (Revólver), Andrés Suárez, Chambao, Funambulista, La Habitación Roja, Varry Brava, La Casa Azul, Juanjo Bona, Luis Cortés, Sandra Valero y Eva Ferri, hija del mítico artista.

Esta última ha protagonizado uno de los momentos más emotivos de la velada al reencontrarse, gracias a la tecnología y un holograma en 2D, con su padre cantando 'Vuelve'. Al término de la canción ha asegurado que mientras haya una única persona que escuche una canción del vocalista valenciano, siempre seguirá aquí y ha celebrado que el Roig Arena con Nino Bravo "nos ha puesto en boca de todo el mundo".

A lo largo de las actuaciones, los espectadores se han puesto varias veces en pie. Apariciones como la de Víctor Manuel --único representante de aquel homenaje que se tributó a Nino Bravo en el 73 tras su muerte en accidente de coche y que ha llegado a besar el escenario-- entonando el inolvidable 'Libre' o el dueto de Pablo López y Vanesa Martín con una versión íntima y cálida de 'Cartas amarillas' han sido especialmente alabados.

Noche "mágica"

Y, por supuesto, el que es uno de los himnos más populares del repertorio de Nino Bravo, 'Un beso y una flor', ha servido para poner el punto final al concierto. Después del 'América' de David Bisbal --quien ha irrumpido con su habitual energía y un 'Visca València'--, el resto de los artistas ha acompañado al almeriense para unir sus voces y despedir la primera noche "mágica" --han exclamado-- en el recién nacido Roig Arena.

La cita ha dejado también recuerdo para la situación de la Franja de Gaza. Miguel Poveda ha denunciado en las declaraciones previas a los medios, "sin ningún tinte político, el genocidio" que está cometiendo Israel. Posteriormente, ha vuelto a hacer esta reivindicación en el escenario con un 'Free Palestina'. También tras la actuación de La Casa Azul, La Habitación Roja y Varry Brava, uno de los componentes de esta última banda ha tenido un recuerdo para el pueblo "que ahora necesita mucha paz y amor".

La discografía de Luis Manuel Ferri Llopis (Nino Bravo) cuenta con himnos de la música en español que, todavía hoy, acumulan miles de reproducciones en plataformas. 'Un beso y una flor' cuenta con más de 107 millones de reproducciones en Spotify. Le sigue 'Libre', con 41 millones, 'Te quiero te quiero' y 'Noelia', ambas con 32 millones, mientras que 'América, América' ha superado los 18 millones de reproducciones.