Carlos Plá 30 SEP 2025 - 16:16h.

Se investiga si la lluvia de las últimas horas está detrás de los desperfectos sufridos por la vivienda situada en una zona afectada por la DANA del año pasado

Las intensas lluvias provocan el derrumbe de un talud del barranco del Poyo a su paso por Picanya

ValenciaA las cinco de la madrugada de este martes, un matrimonio de avanzada edad ha tenido que ser desalojados después de que colapsara el forjado de parte de su casa situada en la pedanía valenciana de Castellar. "El susto no se nos ha ido del cuerpo aún", asegura un vecino del matrimonio afectado.

Tras el siniestro, inmediatamente se han desplazado al lugar efectivos de bomberos y responsables del servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Valencia para apuntalar y reparar los desperfectos ocasionados en la vivienda. Además, investigan las causas del derrumbe. "Estamos estudiando si ha podido ser la lluvia de esta noche o por si la vivienda tenía ya previamente otro daño, esta última es la más probable", ha señalado el concejal de Urbanismo, Juan Giner, que ha visitado este martes la casa afectada.

El edil ha explicado que esta madrugada se han desplazado a la zona para ofrecer a los propietarios una solución habitacional, aunque no ha sido necesario. "No pueden volver por el momento a la vivienda, aunque el derribo no es necesario por el momento. Además, tienen otra casa de la familia y allí se han alojado".

Miedo entre los vecinos

La pedanía de Castellar fue una de las zonas afectadas durante la pasada DANA. En el núcleo de viviendas situado junto a la huerta, donde se ha producido el incidente, el agua se coló en las casas. "Nos entró más de medio metro de agua, esta vez ha llovido con fuerza, pero afortunadamente no ha llegado a las viviendas", asegura una vecina.

Aunque la mayoría no han sufrido desperfectos en sus casas, las fuertes precipitaciones les han hecho revivir lo ocurrido hace 11 meses. "Hemos pasado una noche fatal. Tenemos miedo que la pueda caer la casa cuando llega un temporal así", explica un vecino.

Fin de las alertas en Valencia

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha informado que se mantiene la alerta nivel naranja por lluvias en el litoral norte de Alicante; mientras que los avisos en las provincia de Valencia y Castellón han finalizado.

Así lo ha indicado Emergencias en sus redes sociales a través de una nota informativa en la que se establece el fin de la mayoría de alertas por fenómenos meteorológicos en la Comunitat Valenciana.

Sin embargo, en el litoral norte de Alicante se mantiene la alerta naranja por lluvias.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) también establece aviso naranja en dicha zona, donde se espera una precipitación acumulada en una hora de 60 litros por metro cuadrado (l/m2). Se prevé que este aviso del organismo meteorológico se mantenga hasta las 15.59 horas.

Asimismo, Aemet también establece, hasta las 17.59 horas de este martes, el aviso amarillo por lluvias en el litoral norte de Alicante, por precipitación acumulada en 12 horas de 90 l/m2.

La Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) ha detallado que entre la madrugada y la mañana de este martes ha seguido lloviendo especialmente entre l'Horta y la Plana, con muchas poblaciones con entre 100 y 150 l/m2 entre este lunes y martes; así como en las localidades alicantinas de Dénia, Elche, Santa Pola o Torrevieja.