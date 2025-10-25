Familiares de víctimas de la DANA encabezan esta protesta bajo el lema 'El pueblo viene crecido', precedidos de tres tractores

La periodista que comió con Carlos Mazón el 29-O, Maribel Vilaplana, es citada para testificar el 3 de noviembre

Compartir







La duodécima manifestación para pedir la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión de la DANA del 29 de octubre en la que murieron 229 personas en la provincia de Valencia ha comenzado el sábado a las 18.30 horas en la capital valenciana al grito de 'Mazón dimisión'.

Familiares de víctimas de la DANA encabezan esta protesta bajo el lema 'El pueblo viene crecido', precedidos de tres tractores, con la que culmina un año en el que más de doscientas entidades sociales, cívicas y sindicales han convocado cada mes, en torno al día 29, una manifestación para reclamar la marcha del máximo responsable del Gobierno valenciano por su "negligente gestión" de la catástrofe.

PUEDE INTERESARTE La residencia de ancianos en la que murieron seis personas en la DANA no contemplaba ningún riesgo de inundación

Miles de personas, congregadas en la plaza de San Agustín

Miles de personas, que también han gritado 'el president a picasent' (el presidente a Picassent-en referencia a la cárcel), se han congregado en la plaza de San Agustín para participar en esta manifestación, que discurrirá por el centro de València hasta finalizar en las inmediaciones del Palau de la Generalitat para denunciar que doce meses después no se ha asumido ninguna responsabilidad política.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Todavía no se han asumido responsabilidades políticas"

En su convocatoria, los colectivos han señalado que "todavía no se han asumido responsabilidades políticas y la única información que hemos recibido por parte del Gobierno valenciano ha sido mentiras. Durante doce meses solo hemos sabido lo que pasó el 29 de octubre de 2024 a golpe de auto judicial y gracias al trabajo de investigación de la prensa comprometida con la verdad".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"El maltrato a las víctimas es solo la otra cara de la misma moneda. Mazón y su Consell ignoran y rechazan sus peticiones porque no hacerlo es asumir que son responsables. Intenta imponer una normalidad que no existe", añaden.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

A su juicio, la reconstrucción que promueve el Consell "se basa en reactivar la economía para proteger los beneficios económicos, no en garantizar las necesidades básicas de los afectados. Sigue habiendo desperfectos en los barrios, alumnos en barracones, faltan servicios públicos de calidad, planes de emergencia y vivienda para quienes lo perdieron todo".

La portavoz de la Associació de Víctimes de la dana 29 d'Octubre, Mariló Gradolí, lamentó el martes en rueda de prensa: "Seguimos un año sin responsables y por eso pedimos el apoyo de todo el pueblo valenciano, que nos acompañe, porque no podemos dejar pasar esto, los cambios de versiones, las mentiras... La reivindicación también es memoria".