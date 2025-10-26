Dos hombres han sido detenidos en Alicante por el asesinato de la mujer de 37 años de edad

El cadáver de la mujer hallada muerta en Alicante estaba en estado de descomposición: habría sido asesinada a principios de mes

AlicanteDos hombres han sido detenidos en Alicante por el asesinato de una mujer de 37 años. Uno de los detenidos sería su pareja y el otro, su cómplice. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género lo investiga como un posible crimen machista, pero la Policía Nacional sospecha que el móvil es económico, tal y como informa en el vídeo Nuria Gutiérrez.

El novio de la víctima, un hombre de 38 años que ya ha sido detenido, pretendía quedarse con una importante cantidad de dinero que era propiedad de la mujer fallecida. Otro hombre, de 41 años, también ha sido detenido supuestamente como cómplice del novio de la víctima de intentar deshacerse del cuerpo.

El cuerpo de la víctima, hallado en avanzado estado de descomposición

El cuerpo sin vida de la mujer fue hallado el viernes por la noche en avanzado estado de descomposición en la ciudad de Alicante, según han informado a EFE fuentes de la investigación. La mujer podría haber sido asesinada a principios del mes de octubre.

La Policía Nacional está a la espera de los resultados de la autopsia y el Juzgado de Guardia ha decretado secreto de sumario. Será el juez quien decida si este crimen es o no un nuevo caso de violencia de género.

Podrían ser 33 mujeres asesinadas en 2025

De confirmarse que es un nuevo caso de violencia de género, serían ya 33 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en lo que llevamos de 2025 y la 1.327 desde 2003.

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dispone del teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, que funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8:00 a 22:00 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.