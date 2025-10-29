Multitud de personas han salido a las calles recordando lo ocurrido: "Es muy importante que se visualice la magnitud de nuestra tragedia"

Primer aniversario de la DANA, en directo | Carlos Mazón admite fallos en la gestión: "En algunos casos no fue suficiente”

Compartir







Un año después de la DANA del 29 de octubre, Valencia recuerda hoy a las víctimas de la tragedia. Con banderas a media asta y emotivos minutos de silencio en los lugares castigados por la tragedia, hoy las cicatrices dejadas por la riada continúan abiertas.

“No hay nada que conmemorar ni nada que celebrar”, ha expresado este miércoles Ernesto Navarro, alcalde de Chiva, localidad donde el barranco del Poyo empezó a desbordarse impulsando el desastre.

229 mantas térmicas en recuerdo de las víctimas de la DANA en Valencia

Con 229 mantas térmicas, cada una con su nombre y extendidas frente al Palau de la Generalitat, en la mañana de este miércoles y en el aniversario de la tragedia, multitud de personas han recordado a cada vida que se llevó la DANA.

"Es muy importante que se visualice la magnitud de nuestra tragedia, que no estamos hablando de números: son 229 vidas sesgadas y las de sus familias", han denunciado.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Del “trayecto de la ignominia” de Mazón al “puente de la solidaridad”

Durante los actos, entre pancartas y caretas con su rostro, Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, también ha estado muy presente entre gritos demandando su dimisión. Multitud de personas, de hecho, han recorrido hoy el itinerario que, según él, realizó aquella fatídica tarde desde el Ventorro a la Generalitat; una marcha bautizada como 'trayecto de la ignominia'.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Mientras, los estudiantes del colegio del barrio de La Torre han cruzado el llamado ‘puente de la solidaridad’: “Ahí es donde todo el mundo nos sentimos arropados, acompañados. La gente te traía de todo, comida… Fue increíble”, señalan, explicando que la marcha se ha realizado en homenaje a los miles de voluntarios que se volcaron con los pueblos arrasados.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El funeral civil, el cierre de los actos en memoria de las víctimas

Tras todos los actos que se suceden en las localidades afectadas, la realización de un funeral civil en la Ciudad de las Artes de Valencia a las 18:00 horas será el último punto de un día que ya ha quedado marcado para siempre en la historia de España.

Carlos Mazón, en una declaración institucional, ha declarado que, a partir de hoy, el 29 de octubre será el día oficial de las víctima de la DANA, el mayor desastre natural y con más víctimas mortales en la historia de España.

El citado funeral civil estará encabezado por los reyes Felipe y Letizia, que serán acompañados del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saludando previamente a representantes de familiares de víctimas unos minutos antes de que dé comenzó.

En el acto, al que asisten prácticamente todas las autoridades del Estado, será el rey Felipe VI la única autoridad que tendrá unas palabras públicas durante el funeral.

Con una extensión prevista de alrededor de una hora, en él se recordará a los 237 fallecidos en la tragedia: 229 en la provincia de Valencia, siete en Cuenca y Alicante y otro en Málaga.