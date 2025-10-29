Carlos Plá 29 OCT 2025 - 15:58h.

Durante seis horas, entre las 14:30 y las 20:10 horas, el matrimonio se intercambió mensajes y llamadas en los que se aprecia la evolución de la tragedia

ValenciaA pesar del dolor que siente cada vez que habla de la muerte de Candi, su marido, Patricia decide pasar otra vez ese trago porque está convencida de que es de la única manera que puede contribuir a hacer justicia a la muerte de su marido.

Candi murió hace justo un año, mientras disfrutaba de su amada casa de campo en Cheste (Valencia). "Yo tenía que trabajar, por eso no fui, aunque a veces pienso que hubiese sido mejor estar alli y que el agua se me hubiese llevado a mí también", asegura Patricia entre lágrimas.

Ese día, el matrimonio intercambió mensajes de voz y llamadas, a través de las que se puede hacer una cronología de la tragedia que vivieron muchas víctimas de la DANA.

6 horas de angustia

En el primer mensaje de audio que Candi envió a Patricia a las 14:31 horas del 29 de octubre le dice: "Un beso cariño. Está pegando un tormentón aquí que ya veremos".

Desde ese momento, no hubo ninguna otra comunicación hasta las 17:52 horas, cuando recibe una llamada de su marido diciéndole que el agua comenzaba a llegar. "Estaba gritando diciéndome que se iban a ahogar, que el agua se estaba llevando el coche y todo", recuerda.

A partir de ahí, Patricia intenta contactar con su marido en varias ocasiones, pero no tenía cobertura, hasta que vuelven a hablar unos segundos a las 18:43 horas. "Me dijo que tenía a Mambo, nuestro pitbull, en brazos y se volvió a cortar".

Con la vida de su marido en peligro, empezó a llamar al 112, a la Policía Local y la Guardia Civil de Cheste, pero nadie respondía.

La última llamada se produjo a las 20:10 horas, justo un minuto antes del envío del ES Alert. "Me dijo que se había subido al tejado de la caseta y que así salvaría su vida. Me contó que tenía a los perros con él. Yo pensaba que estando en el tejado se iba a salvar, pero luego me dijo que se estaba cayendo la caseta a trozos bajo sus pies por el agua", recuerda Patricia, que intentó calmar a Candi asegurándole que alguien iba a ir a rescatarlos, "aunque no era verdad porque nadie me cogía el teléfono".

Entre lágrimas, Patricia recuerda las últimas palabras de su marido. "Dijo que tenía mucho miedo y mucho frío. Que quería pasar todo la vida conmigo", unas palabras que le sonaron a despedida, como así fueron porque ya no volvió a saber nada de él hasta que encontraron su cuerpo sin vida.