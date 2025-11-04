Con esta nueva información, el detenido Juan José Montilla podría enfrentarse a la pena de prisión permanente revisable porque asesinó a Ester mientras la violaba

Investigan si el niño de 11 años fallecido tras ser atropellado en Huétor Tájar, Granada, sufría acoso escolar

ValenciaLa investigación del asesinato de la sevillana Ester Estepa, por el que fue detenido José Jurado Montilla, conocido como 'El Titi' o 'Dinamita Montilla', ha dado un giro tras un nuevo informe forense que concluye que estaba viva cuando fue violada, según ha adelantado el diario Hoy.

Ester Estepa desapareció la noche del 22 al 23 de agosto del año 2023 en la localidad de Gandía (Valencia) tras compartir una ruta a pie de varios días con Jurado, al que acaba de conocer en Alicante. Él fue la última persona que la vio con vida, según apunta la investigación policial.

El 2 de febrero de 2024, unos senderistas localizaron un cráneo humano cerca de la carretera N-332. Las pruebas de ADN confirmaron que pertencía a Ester. En ese mismo lugar, se encontraron más restos óseos de la mujer.

Móvil sexual

El móvil sexual tras la muerte de Ester surgió tras inspeccionar el del teléfono móvil de José Jurado Montilla, detenido en mayo de 2024 por la muerte de un joven estudiante de 21 años asesinado en Los Montes de Málaga. Además, en su historial criminal, Montilla contaba ya con cuatro muertes en la década de los ochenta.

Los agentes del Grupo de Homicidios arrestaron al sospechoso y le intervinieron todas sus pertenencias, incluido el móvil. Al inspeccionarlo, encontraron numerosas fotos y vídeos de sus rutas senderistas para subirlas a redes, entre los que hallaron siete archivos.

En las fotos se veía el cuerpo desnudo de una mujer, con la cara tapada, sobre un saco de dormir en mitad del campo. Una de ellas evidenciaba una violación, aunque sólo se veía el pene del autor. Pese a la dificultad para identificarlo, existía un indicio aplastante: estaban en el teléfono móvil que utilizaba José Jurado. Él siempre ha negado el crimen.

Especialistas de la Brigada de Policía Científica de Málaga analizaron las fotografías y apreciaron unos hematomas en los muslos de Ester Estepa y la primera hipótesis que se manejó fue que la agresión sexual a Ester Estepa habría sido 'post mortem'.

Nuevo análisis forense

El Juzgado de Instrucción número 3 de Gandía, que investiga el caso, encargó un estudio al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valencia. Los facultativos no podían trabajar con el cadáver, ya que los restos de la víctima se encontraron demasiado deteriorados por el paso del tiempo. Lo único que podían examinar eran las imágenes.

Tras el análisis, los forenses concluyen que los hematomas que se aprecian en las imágenes se han producido "ante mortem", y que esas lesiones habrían sido causadas "en una agresión sexual con violación".

También señalan que el traumatismo craneoencefálico apreciado en el cráneo de Ester Estepa se produjo aún en vida.

A estas nuevas conclusiones, hay que sumar la marca en forma de cruz detectada en el cráneo de la víctima. Tal y como adelantó SUR, el juzgado investiga si esa señal es compatible con el crucifijo hallado entre las pertenencias de José Jurado Montilla cuando fue detenido.

El cambio es relevante desde el punto de vista judicial. Si la violación hubiese sido 'post mortem', el autor de la misma -indiciariamente, 'Dinamita Montilla'- sólo podría haber sido acusado de profanación del cadáver, un delito que en España acarrea penas de hasta cinco años de cárcel.

Por el contrario, con las conclusiones del nuevo informe forense, la agresión sexual se habría producido cuando la víctima aún estaba viva y su muerte tuvo lugar "en el contexto" de esa violación, por lo que encaja en uno de los supuestos por los que las acusaciones podrían solicitar la prisión permanente revisable.