Ha declarado en el marco del juicio contra el Tío Toni, ya fallecido, y otros seis acusados de la secta, cinco mujeres y un hombre

Los abusos y las agresiones a menores en la secta de Vistabella: el líder decía que tenían que "tener orgasmos" para evitar "enfermedades como el cáncer"

CastellónLa Audiencia Provincial de Castellón juzga desde este lunes lo ocurrido en la secta sexual de Vistabella bajo el liderazgo del denominado Tío Toni, quien falleció en prisión provisional en 2022. En la primera sesión, víctimas y familiares relataron los supuestos abusos y agresiones sexuales cometidas por este último sobre miembros de la comunidad, –algunos de ellos menores de edad–, en un complejo caso en el que están acusados también cinco mujeres y un hombre.

En una de las declaraciones efectuadas, y añadiendo un trasfondo aún más mediático a la causa, una exmiembro de la secta ha asegurado que llegó hasta su líder después de que “el peluquero Juan Miguel”, exmarido de la cantante Karina, se lo presentase.

La secta sexual de Vistabella del Tío Toni

Declarando como testigo, la exmiembro de la secta explicó que tenía 38 o 39 años cuando Juan Miguel le presentó al Tío Toni, a quien acudió, –según expuso y según recoge el medio El Periódico Mediterráneo haciéndose eco de sus palabras en el juicio en la vista de ayer, martes–, porque se había quedado viuda y “buscaba respuestas en la vida”.

Por aquel entonces, en los noventa, el Tío Toni ya se postulaba como una especie de gurú religioso que, con el tiempo y con la promoción de sus supuestas terapias sanadoras, fue acumulando adeptos y adeptas. No en vano, la testigo llegó a ser miembro de la secta durante muchos años, siendo además abuela de varias víctimas, entre las que también se encuentra su hijo, quien prestó declaración al arranque del juicio: “Yo conozco a Toni a través de mi madre, que lo conoce a través de Juan Miguel”, dijo, dando así fuerza a las declaraciones que mencionan al exmarido de Karina.

Juan Miguel niega relación con la secta de Vistabella

Al respecto, este último, en declaraciones a El Periódico Mediterráneo, ha subrayado que no quiere “saber nada” del tema, apostillando, sobre el Tío Toni, que lo conoció en los noventa porque tenía “una empleada” de su peluquería que “vivía en la finca”.

“No tengo nada que ver con ese tema”, ha dicho al citado medio, subrayando también que no está citado como testigo en el juicio.

Las prácticas sexuales del Tío Toni en la sexta de Vistabella

En el foco de la Audiencia Provincial de Castellón, en la secta de Vistabella distintos testigos han apuntado a la realización de prácticas sexuales y abusos que afectaron también a menores de edad. En sus declaraciones, la citada exmiembro que ha apuntado que Juan Miguel le presentó al Tío Toni ha señalado que mantuvo relaciones sexuales con el líder después de que le convenciese ��“poco a poco” de que tenía unos miomas y que mantener sexo podía sanarla.

Su caso, en ese sentido, responde a un modus operandi repetido y corroborado en las declaraciones de otros testigos: el Tío Toni sometía a sus miembros a terapias supuestamente sanadoras basadas en ritos sexuales, usando eso y la confianza que se había ganado para perpetrar los abusos.

Durante la primera sesión del juicio, una de las testigos y supuesta víctima ha explicado que sufrió agresiones sexuales del líder de la secta desde los 12 a los 17 años y que éste las justificaba indicándole que le ayudaría a sanar enfermedades.

Esta última, que ahora tiene 27 años, explicó que las agresiones se producían en la habitación del líder de la comunidad tras indicarle él que fuese a darle las "buenas noches" o después de que la nuera de éste le dijera que podía entrar en el cuarto. De hecho, incluso explicó que en una ocasión esta mujer la llegó a coger de la mano en la habitación para que estuviese tranquila antes de ser agredida sexualmente.

En su relato, declaró que hasta que contó los hechos a su madre cuando tenía 17 años pasó tiempo porque su presunto agresor le hizo prometer que no diría nada "porque la gente no lo iba a entender". Tras conocer su progenitora las supuestas agresiones y hablar con el líder de la comunidad, los abusos cesaron.

De igual modo, esta testigo contó que el Tío Toni le preguntó cuando ella tenía 13 años si quería tener hijos con él porque así traerían al mundo "seres de luz y ayudaría a que el mundo fuese mejor". Además, ha explicado que éste le decía que ella tenía que tener orgasmos "para mover la energía del cuerpo", y que le tocaba los pechos para ayudarle "porque decía que la negatividad del cuerpo podía generar enfermedades como el cáncer".

"Yo pensaba que a la única que le hacía esas cosas era a mí, pero vi que más niñas entraban en su habitación y deduje que también eran abusadas, aunque nunca lo hablamos entre nosotras", declaró, añadiendo que todo el mundo obedecía al líder "porque creían en él ciegamente y le tenían miedo".

Como ella, otros testigos han declarado en la misma línea, incluido un hombre que ha señalado que, aunque legalmente no tiene pruebas, cree que dos de sus hijos no son de su sangre y que se parecen mucho al líder de la comunidad, con el que deduce que su mujer tenía relaciones sexuales. Además, manifestó que el Tío Toni tenía "la mano muy larga" e infligía algún castigo físico cuando la gente no actuaba como él quería.