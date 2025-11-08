Logo de telecincotelecinco
LOS40 Music Awards 2025: la lista de ganadores de una noche que fue para Aitana, Dani Martín y Ed Sheeran

La cantante Aitana en Los40 Music Awards
Aitana ganó dos

  • La gala de entrega de premios se celebró en el Roig Arena de Valencia, en recuerdo a las víctimas de la dana

  • Los Global Icon fueron para Rosalía, quien abrió el evento con el estreno de 'Reliquia', Ed Sheeran, Nicky Jam y Pablo Alborán

ValenciaLOS40 Music Awards Santander 2025 nos regalaron una noche de premios y actuaciones musicales, algunas de ellas históricas. Entre la lista de ganadores, quienes más triunfaron fueron Aitana, Dani Martín y Ed Sheeran.

