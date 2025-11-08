Iván Sevilla 08 NOV 2025 - 09:59h.

La gala de entrega de premios se celebró en el Roig Arena de Valencia, en recuerdo a las víctimas de la dana

Los Global Icon fueron para Rosalía, quien abrió el evento con el estreno de 'Reliquia', Ed Sheeran, Nicky Jam y Pablo Alborán

Compartir







ValenciaLOS40 Music Awards Santander 2025 nos regalaron una noche de premios y actuaciones musicales, algunas de ellas históricas. Entre la lista de ganadores, quienes más triunfaron fueron Aitana, Dani Martín y Ed Sheeran.