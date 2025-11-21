Una trabajadora de la Agencia Estatal de Meteorología advertía de crecidas y a primera hora, además, alertaron de que la intensidad de las lluvias se adelantaba a las 10 de la mañana

La angustia de un hombre de 78 años a Teleasistencia en la DANA: "¿Qué hacemos?, ¿nos ahogamos aquí?"

ValenciaUn nuevo audio entre la AEMET y el Centro de Emergencias de la Generalitat Valenciana pone en evidencia que ya el día de la DANA del 29 de octubre de 2024 se advirtió del riesgo que había y de que lo peor vendría por la tarde. La llamada se ha incorporado a la investigación de la gestión de la tragedia, en la que sigue indagando la jueza encargada de la causa, quien continúa avanzando para resolver algunas de las incógnitas e incongruencias en algunas de las versiones ofrecidas por Carlos Mazón, todavía presidente (en funciones) de la Generalitat Valenciana.

En el citado audio, además, la Agencia Estatal de Meteorología es muy clara: “Los modelos están dando unas acumulaciones en el interior norte que son impresionantes”, advertía una trabajadora del organismo. “Entonces, claro, eso en las cuencas de los ríos y demás, pues sí, se va acumulando y podría llegar al litoral en forma de crecida”, añadía, avisando de lo que se observaba en los pronósticos y llamando a la prevención frente a ello.

La AEMET sí avisó del impacto de la DANA y de acumulaciones de agua “impresionantes”

De este modo, queda aún más claro que el organismo público español alertó, avisó e informó de lo que predecían los modelos, trasladando que las lluvias iban a provocar crecidas “impresionantes” que obligaban a estar muy pendientes de la situación.

También a primera hora, además, alertaron de que la intensidad de las lluvias se adelantaba a las 10 de la mañana; informaciones que, de este modo, terminan de chocar frontalmente contra algunas de las manifestaciones expresadas por Carlos Mazón en los últimos meses.

No en vano, en sus últimas declaraciones, durante su comparecencia en la comisión de investigación de la DANA en el Congreso, el presidente en funciones de la Generalitat Valenciana insistió en que faltaron avisos por parte de la AEMET y sobre el barranco del Poyo, pese a que, como también prueba este audio, hay pruebas que lo desmienten.

Del mismo modo, en sus declaraciones el regidor autonómico siguió ofreciendo versiones que no concuerdan con cuestiones probadas en la investigación. Mazón llegó a decir que no había un documento sobre el protocolo del ES-Alert, pero en la comisión le enseñaron un documento que, con fecha de julio de 2021 y 37 páginas, precisamente, informaba de cómo funciona y cómo se gestiona ese sistema de alertas.

Carlos Mazón y su actuación el día de la DANA

Por su parte, sobre aquel aciago 29 de octubre, Mazón ha afirmado que estaba plenamente comunicado en todo momento, pero la realidad es que hay llamadas que no atendió, como la que recibió de Salomé Pradas a las 19:10.

En aquellos momentos el presidente valenciano se encontraba departiendo con la periodista Maribel Vilaplana, con la que quedó para comer en el restaurante de El Ventorro. Ese encuentro, y su recorrido, lleno de incógnitas, continúa ahora en el centro de la investigación, con la jueza estrechando el cerco para conocer el minutaje exacto del mismo.

Concretamente, trata de determinar cuándo llegaron al parking, cuando salieron y por qué Carlos Mazón tardó tanto en hacer el recorrido que había desde ese aparcamiento al Palau de la Generalitat. Todo, además, en unos momentos en los que ya había estallado el desastre, con el agua amenazando a todos y arrastrando todo a su paso.

Aquel recorrido, de apenas 800 metros, se recorre en unos pocos minutos, pero según los datos recabados empleó cerca de una hora hasta llegar al Palau. Qué hizo en ese tiempo, desde que dejó a la periodista en el aparcamiento del restaurante de El Ventorro hasta que llegó al edificio institucional sigue siendo un misterio por aclarar.

Sobre ello, la jueza espera obtener detalles sólidos, una vez solicitado a la periodista Maribel Vilaplana la tarjeta con la que efectuó el pago del aparcamiento, así como información al parking para, de ese modo, poder aclarar lo ocurrido en esos momentos.

En sus declaraciones en la comisión de investigación en el Congreso, Carlos Mazón aseguró que a las 19:43 "no sabía que había gente ahogándose" y que no fue hasta "las cinco de la mañana del día siguiente" cuando se supo que había víctimas mortales.

"No hubo conocimiento de las primeras pérdidas de vidas humanas hasta bien entrada la madrugada", dijo, aunque Gabriel Rufián, portavoz de ERC, le recordó que el primer desaparecido fue un caminero a las 9 de la mañana del día 29 de octubre.