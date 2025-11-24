Europa Press 24 NOV 2025 - 16:10h.

La vicepresidenta valenciana dice en la comisión del Congreso sobre la DANA que "todos" deben aprender de la catástrofe y que se atendieron todas las llamadas de teleasistencia

Un supervisor del 112 declara que informó a Salomé Pradas antes de las 14 horas del día de la DANA de rescates en zonas donde no llovía

MadridLa vicepresidenta del Consell y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha admitido que en la reunión matutina del Consell de la Generalitat del 29 de octubre de 2024 ya se habló de la DANA y que "todos", también en su partido, deben aprender de la gestión de la catástrofe.

Además ha puesto en valor que su conselleria estuvo trabajando desde las ocho de la mañana, atendió todas las llamadas de teleasistencia e incluso ella se sumó al Cecopi, sin ser miembro ni tener competencia en Emergencias, para enterarse de lo que estaba pasando.

Durante su comparecencia en la comisión del Congreso que investiga la gestión de la riada, se le ha preguntado a la también vicepresidenta valenciana si se habló de la alerta roja en aquella reunión del Consell. Ella ha evitado dar detalles alegando que las deliberaciones son secretas, pero ha admitido que se habló de que estaban en "una situación de DANA".

Camarero ha dicho que "nadie" puede decir que el Gobierno valenciano hizo todo "perfectamente bien", pero ha apuntado que "todos" tienen lecciones que aprender porque la responsabilidad "no puede estar sólo en una parte" y ha señalado, en concreto, a los ministerios de Interior y Defensa.

Ni interior ni defensa "estuvieron a la altura"

Así, ha dicho que, si bien la Unidad Militar de Emergencias (UME) se activó por la mañana en Utiel y por la noche en otras zonas de la provincia, después tuvieron que ir pidiendo efectivos del Ejército "de 500 en 500". Y, se ha quejado de que "hasta pasadas 92 horas" la ministra Margarita Robles no se activó para desplegar masivamente al Ejército y de que Fernando Grande Marlaska debería haber desplegado antes a la Policía Nacional y a la Guardia Civil para evitar saqueos.

"Ni Interior ni Defensa estuvieron a la altura de las circunstancias porque ¿de verdad hay que pedir esa ayuda? ¿De verdad el Gobierno no tiene 'motu proprio' la responsabilidad de trasladar lo que necesitaba Valencia?", ha preguntado, a la vez que ha indicado que sería "sensato" que se fije un marco común a todas las comunidades autónomas sobre cuándo se tienen que trasladar las alertas, cómo y en qué condiciones. "Me parece razonable que cada comunidad no pueda decidir por su cuenta cómo usar las herramientas", ha dicho.

Camarero se conectó telemáticamente al Cecopi entre las 17.02 y las 17.40. Llegó una convocatoria del centro de emergencias a su Consejería y ella, pese a no haber sido expresamente convocada como responsable de Servicios Sociales, pidió el enlace de la reunión para interesarse "de primera mano" por lo que pasaba.

Después se fue a una entrega de premios de la patronal valenciana y se quedó conectado el secretario autonómico de Familia y Servicios Sociales, Ignacio Grande. Tras el acto y "probablemente" después de que se lanzara el Es-Alert, intentó volver a conectarse varias veces. Camarero ha confesado que con la información que se tiene hoy no hubiera ido a aquel acto y que, de hecho, llamó para ver si se podía anular, pero no se podía. "Estuve una hora, sin desconectar de mis competencias como prueban mis Whastapp", ha apuntado.

En todo caso, ha subrayado que "nadie" la esperaba en el Cecopi, que estuvo el tiempo que la agenda le "permitió" y que Grande le iba trasladando las incidencias que afectaban a su consellería. También ha apuntado que la labor de las consellerías en el Cecopi es de "asesoramiento".

"Poco podía aportar yo allí", ha dicho justificando su salida. "No abandono algo a lo que no fui convocada", ha llegado a decir, repitiendo que no tenía que tomar "decisiones operativas" y que la dirección correspondía a la consellera de Emergencias y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que se conectó en remoto y que, según ha recalcado, estaba "cien veces más por encima" de ella en la jerarquía del Cecopi.

Camarero ha rehusado responder a por qué el presidente Carlos Mazón no se conectó a esa reunión y ha tachado de "irreal" que ella tuviera que haber suplido la ausencia del presidente en ese órgano. También ha confesado que después del mediodía, no habló con el president, pero le ha quitado importancia porque, según ha dicho, él recibía información de Pradas.

Recomendaciones a residencias

Respecto a su papel ante la catástrofe, Camarero ha confirmado que a las 09.52 su conselleria envió un protocolo informativo vía mail con una serie de recomendaciones a las residencias y centros de día para que las pudieran aplicar en caso de fuertes lluvias, al tiempo que se llamó a los lugares donde había "un riesgo evidente", se cerraron centros de día, de discapacidad y de menores y se activaron los centros de personas sin hogar.

Y ha asegurado también que "todas" las llamadas de usuarios o familiares que se recibieron en el servicio de teleasistencia, sobre todo a última hora de la tarde, se atendieron y "todas" fueron contestadas, como se ha trasladado a la jueza encargada de investigar la DANA.

Así, los profesionales del servicio de teleasistencia hicieron tantas llamadas como pudieron y "movilizaron todos los recursos para atenderlas" derivando las llamadas, según cada caso, al 112 o a la Policía Local. En unos casos no se consiguió ayudar y, en otros, hubo casos de éxito, ha apostillado. En concreto, fallecieron 37 personas dependientes conectadas al servicio de teleasistencia.

Preguntada sobre si había dado alguna orden o instrucción verbal o escrita a las residencias en los días previos a la DANA, Camarero ha respondido que no, pero ha querido dejar claro que el servicio de teleasistencia es de "asistencia, no de emergencias" y que su labor no es enviar avisos masivos a la población ni "atender situaciones de emergencia" porque hay otros mecanismos para eso.

En este punto, ha defendido que la empresa gestora de este servicio, cuyas funciones están "plenamente delimitadas", hizo lo "correcto" al atender todas las llamadas y que en ningún momento el servicio "colapsó".

Viviendas del barranco Picanya

Camarero ha deslizado la responsabilidad del Ayuntamiento de Picanya, gobernado por el PSPV, a la hora de avisar a las viviendas cercanas al Barranco del Poyo, que son sociales y donde había personas con movilidad reducida: "Entiendo que, cuando se produjo la riada, ese ayuntamiento conocía y conoce el lugar donde estaban esas viviendas y actuó con la máxima celeridad que pudo para socorrer a las personas que allí se encontraban".

"Entiendo que la delegada del Gobierno avisó a los cuarteles de la Guardia Civil, yo sí avisé a las residencias", ha dejado caer Camarero, recordando que en el cuartel de Paiporta murieron dos personas. También se ha referido a la residencia de esa localidad, donde hubo seis fallecidos, y con la que ella misma contactó aquella noche y visitó al día siguiente.

"No fue fácil acompañarles y vivir de cerca su angustia. Si alguien tiene en la retina lo que ocurrió, fuimos los que estábamos allí, los que oímos esos gritos de desesperación. Hicimos todo lo posible por ayudarles. Me quedo con el dolor de no haber podido hacer más y con la tranquilidad y la seguridad de haber hecho lo que estuvo en nuestras manos", ha asegurado.

Varios comisionados han preguntado a la compareciente sobre el "Jope, sí necesitas algo, nos dices" con el que contestó al mensaje en el que el secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, informaba de "barrancos a punto de desbordarse" en Carlet. Ella ha defendido que esa comunicación demuestra que su conselleria estaba activada desde el principio y que existe una "diferencia sustancial" entre esa respuesta y el "Si necesitan ayuda, que la pidan" que el PP se afana en recriminar al presidente Pedro Sánchez.