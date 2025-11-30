Iván Sevilla 30 NOV 2025 - 11:27h.

La Policía rescata a un conejo gigante de Flandes en un parking de Crevillente, Alicante: "Nos tocó ir tras él"

"Sano y salvo, sin un rasguño", el animal doméstico pudo escaparse de alguna casa o fue abandonado

Alicante"Un aviso un tanto peculiar" llevó a la Policía Local de Crevillente (Alicante) a desplazarse hasta el lugar donde un enorme conejo suelto estaba "poniendo en apuros" a varios conductores que circulaban por el pueblo: "Parecía un canguro".

Con esas palabras compararon los agentes al animal, "por la envergadura" que vieron que tenía cuando acudieron al "parking de la calle Asunción Lledó" el 28 de noviembre. Sorprendiendo a los vecinos de la zona, "campaba a sus anchas" por allí.

Para evitar que pudiese causar algún accidente de tráfico o fuese atropellado por algún coche, los policías fueron a recogerlo. "Al igual que en 'Alicia en el país de las maravillas', nos ha tocado ir tras el conejo", señalaron haciendo referencia a la popular película.

Después de localizarlo y sacarlo de la vía pública, los agentes verificaron que estaba "sano y salvo, sin ningún rasguño" aparentemente visible. Lo trasladaron a dependencias policiales para averiguar si era una mascota que se había "escapado" de algún hogar.

"Es un gigante de Flandes, todavía bebé"

La curiosa intervención también ha generado cierto debate en redes sociales sobre si se trata de una liebre, como indican algunos usuarios, ya que este tipo de mamíferos suelen ser más grandes que los conejos. "Se habrá desorientado de algún campo", dice Rosa.

Sin embargo, una experta en ellos ha explicado que "es un conejo gigante de Flandes, pero todavía un bebé". Noelia Motilla, que dirige una cuenta ya convertida en comunidad digital llamada 'Dulce Bunnies' añade que son "razas domésticas".

"Mucho me temo que (como SIEMPRE) la "familia" no lo estará buscando ni estará muy preocupada por lo que le pueda pasar. Espero que pronto encuentre una que le dé la vida que se merece", lamenta acerca de lo que cree que puede ser un caso de abandono animal.

Otras personas opinan lo mismo que ella. Por ejemplo, Paqui pone el foco en que "está bien limpio y cuidado", así que debe de tener "dueño", y Zulema considera que alguien "lo ha soltado sin más". Numerosos vecinos se han ofrecido a quedárselo.

Cantidad de gente se ha tomado con guasa el hallazgo, publicando comentarios que no han hecho "gracia" a los amantes de estos mamíferos. "Bueno para la paella del domingo", "Qué bueno frito con tomate", "al horno" o "guisado con patatas y champiñones" son algunos de ellos.