El sindicato ha convocado una concentración para rendir homenaje al agente, denunciar la violencia que sufre el colectivo y exigir respuesta por parte de las instituciones

ValenciaJupol, sindicato mayoritario de la Policía Nacional, ha expresado su profundo pesar por el asesinato del agente que fue brutalmente agredido el pasado 8 de noviembre en Vinalesa (Valencia), cuando intentó impedir un robo e identificó a dos delincuentes que acabaron golpeándolo con una piedra en la cabeza. Tras permanecer diecisiete días en coma, el compañero perdió la vida el pasado martes, dejando un vacío irreparable en su familia, en sus compañeros y en toda la Policía Nacional.

En este contexto, y ante el impacto social y emocional que ha generado el asesinato del compañero de Vinalesa, JUPOL ha convocado una concentración para el próximo 3 de diciembre de 2025, de 12:00 a 14:00 horas, frente a la Delegación del Gobierno en Valencia, en la Plaza del Temple, 1. La concentración busca rendir homenaje al agente fallecido, denunciar públicamente la escalada de violencia que sufre el colectivo y exigir respuesta inmediata por parte de las instituciones.

Durante el acto, el sindicato "buscará trasladar un mensaje claro: la muerte de un policía nacional no puede seguir siendo un simple dato estadístico ni un titular más. Es una tragedia de Estado que requiere decisiones urgentes y valientes".

Aumenta de violencia extrema contra los policías

Desde el sindicato afirman que "este asesinato se suma a una cadena creciente de episodios de violencia extrema contra agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Desde JUPOL denunciamos que no se trata de hechos aislados, sino de la consecuencia directa de un aumento descontrolado de agresiones que en los últimos años se ha vuelto insostenible. Emboscadas, ataques con armas de guerra, agentes hospitalizados en estado crítico y brutales palizas son ya parte de una realidad que afecta a toda España y que confirma que muchos delincuentes han dejado de huir: ahora atacan, disparan y buscan causar el mayor daño posible, alentados por la impunidad y por un marco jurídico débil que no protege a quienes velan por la seguridad de todos".

Este clima de violencia se ve reforzado, según Jupol, por "la ausencia de un discurso institucional sólido que defienda y respalde la labor de los policías. La normalización de insultos, amenazas y agresiones, muchas de ellas acompañadas de expresiones de odio como “tenéis que estar todos muertos” o “ahora a ver si eres tan valiente”, está deteriorando gravemente el principio de autoridad". Según datos oficiales, en 2024 se registraron cerca de 17.000 agresiones contra policías nacionales y guardias civiles.

Desprotección de los agentes

A esta situación de violencia, denuncian la "creciente desprotección material y jurídica que sufren los agentes: policías que aún patrullan sin chaleco antibalas individual, unidades que operan con material caducado o sin equipamiento balístico adecuado pese a enfrentarse a amenazas cada vez más letales, y una indefensión jurídica que convierte a los agentes en investigados cada vez que se ven obligados a usar la fuerza".

Jupol considera que esta crisis tiene una responsabilidad política directa y denuncia que, tras años de promesas incumplidas y ausencia de reformas legales urgentes, el Ministerio del Interior ha permitido el deterioro del principio de autoridad y el abandono generalizado de los agentes. Por ello, el sindicato mantiene su exigencia de dimisión inmediata del ministro del Interior, al que considera responsable de un colapso de seguridad que ya se cobra vidas y pone en riesgo la integridad de miles de policías en todo el país.

El sindicato reclama de nuevo un paquete de medidas inmediatas que incluya el endurecimiento de las penas por agresiones a agentes, la creación de un agravante penal específico para ataques a policías, campañas institucionales de refuerzo del principio de autoridad, la dotación obligatoria de chalecos antibalas individuales, la renovación urgente del material caducado, la incorporación de equipamiento balístico adecuado, el refuerzo de plantillas en zonas conflictivas, la declaración de Zonas de Especial Singularidad cuando proceda y la actualización inmediata del Catálogo de Puestos de Trabajo, paralizado desde 2008.

En palabras del secretario general de JUPOL, Aarón Rivero, “los policías nacionales no queremos homenajes póstumos ni minutos de silencio. Queremos volver vivos a casa. El Estado tiene la obligación de proteger a quienes lo protegen, una obligación está siendo vulnerada cada día”.